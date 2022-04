be quiet! äußert sich zur LGA-1700-Kompatibilität seiner Kühler

be quiet! hat jetzt bekannt gegeben, dass ab sofort nahezu alle Luft- und Flüssigkeitskühler ab Werk vollständig kompatibel mit dem neuen Intel-Sockel LGA 1700 sind. Bereits im letzten Jahr veröffentlichte der Hersteller für einen Großteil seiner CPU-Kühler ein entsprechendes Montagekit. Alle Kunden, die einen Nachweis über den Besitz eines Sockel-LGA-1700-Mainboards sowie eines kompatiblen be-quiet!-Kühlers vorlegen, erhalten das genannte Montagekit kostenlos. Hieran wird das Unternehmen auch in Zukunft nichts ändern.

Folgende Kühler werden nun aber ab Werk mit einer vollen LGA-1700-Unterstützung ausgeliefert:

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Loop

Des Weiteren sind alle CPU-Kühler der Silent-Loop-2-Baureihe ab Sommer 2022 mit den aktualisierten Montagekits erhältlich. Darüber hinaus hat man sich bei be quiet! entschlossen, den Pure-Rock-Slim-2-Kühler zu überarbeiten, um eine Montage auf dem Sockel LGA 1700 zu ermöglichen. Die aktualisierte Befestigung nutzt ein Push-Pin-System und wird in den nächsten Monaten vom Hersteller implementiert. Zudem wird be quiet! für bestehende Pure-Rock-Slim-2-CPU-Kühler entsprechende Upgrade-Kits anbieten.