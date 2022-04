Sharkoon präsentiert den SilentStorm 120 PWM & SilentStorm 140 PWM

Sharkoon hat der Öffentlichkeit mit dem SilentStorm 120 PWM und dem SilentStorm 140 PWM zwei RGB-Lüfter mit PWM-Steuerung vorgestellt. Besagte Lüfter sind sowohl in einer 120-mm- als auch in einer 140-mm-Variante erhältlich. Mit der PWM-Steuerung ist es möglich die Drehzahl der Lüfter mihilfe des Mainboards bis zu einer Umdrehungszahl von 1.400 rpm einzustellen. Der SilentStorm 140 PWM erzeugt so einen Volumenstrom bis zu 121,9 Kubikmeter pro Stunde, während der SilentStorm 120 PWM mit einem Volumenstrom bis zu 93,6 m³/h aufwartet. Laut Herstellerangaben sollen beide Lüfter-Modelle auch bei maximaler Leistung angenehm leise sein. Der SilentStorm PWMs 120 erreicht nach Angaben des Unternehmens bis zu 20 dB(A). Der SilentStorm 140 PWM liegt bei maximal 35 dB(A).

Zudem verfügen beide Lüfter über eine adressierbare RGB-Beleuchtung, die sich unter anderem mit Aura Sync (ASUS) und Mystic Light Sync (MSI) steuern lässt. Des Weiteren können die RGB-LEDs über einen dreipoligen 5V-D-G- oder einen vierpoligen 5V-D-coded-G-Anschluss am Mainboard beziehungsweise an einer RGB-Steuerung betrieben werden. Außerdem werden der SilentStorm 120 PWM und der SilentStorm 140 PWM mit wechselbaren Vibrationsdämpfern in Weiß und Grau ausgeliefert.

Der SilentStorm 120 PWM ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 11 Euro im Handel erhältlich. Für den SilentStorm 140 PWM werden 13 Euro fällig.