Corsair iCUE ELITE LCD Series: AiO-Kühlungen erhalten Display

Das Angebot an AiO-Kühlungen ist bei Corsair eigentlich extrem umfangreich. Und trotzdem kann die neue iCUE ELITE LCD Series ein Feature bieten, das es so bei Corsair bisher nicht gab: Ein Display auf dem Kühlerdeckel.

Dieses helle 2,1-Zoll-IPS-Display kann genutzt werden, um Systemdaten wie Temperaturen oder Lüftergeschwindigkeiten anzuzeigen. Dabei stehen ganz unterschiedliche Designs zur Auswahl. Alternativ lässt sich das Display für die Darstellung von individuellen Bildern oder animierten GIFs nutzen. Um das Display herum sitzen 24 einzeln ansteuerbare A-RGB-LEDs, die mit Animationen verknüpft werden können. Gesteuert werden diese Funktionen über Corsairs iCUE-Software.

Die neue Serie umfasst drei Modelle: H100i ELITE LCD mit 240-mm-Radiator, H150i ELITE LCD mit 360-mm-Radiator und das Top-Modell H170i ELITE LCD mit 420-mm-Radiator. Bei allen Modellen verbaut Corsair die ebenfalls neuen Lüfter der ML RGB ELITE Series. Mit AirGuide-Technologie sollen sie für einen konzentrierten Luftstrom sorgen. Das Magnetschwebelager sorgt laut Corsair für einen leisen Betrieb.

Die AiO-Kühlungen werden mit Montagematerial für die AMD-Sockel AM4 und sTRX4 und für die Intel-Sockel LGA 1700, LGA 115x und LGA 2066 ausgeliefert. Wärmeleitpaste befindet sich bereits voraufgetragen am Kühlerboden. Zum Lieferumfang gehört ein iCUE COMMANDER CORE-Controller. Er ermöglicht die komfortable Steuerung von Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung über iCUE.

Die Lüfter aus der ML RGB ELITE Series bietet Corsair auch separat an. Der ML120 RGB ELITE arbeitet mit 450 bis 2.000 U/min, der ML140 RGB ELITE hingegen mit 400 bis 1.600 U/min. Beide Lüfter gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Wer bereits eine iCUE ELITE CAPELLIX nutzt, der wird das Display übrigens nachrüsten können. Corsair bietet ein entsprechendes Upgrade-Kit an.

Für die H100i ELITE LCD setzt Corsair einen Preis von 257,90 Euro an. Die iCUE H150i ELITE LCD soll 293,90 Euro und die H170i ELITE LCD 316,90 Euro kosten. Für das iCUE ELITE CPU-Kühler LCD-Display Upgrade-Kit wird noch kein Preis genannt. Die ML-RGB-ELITE-Lüfter gibt es in unterschiedlichen Abpackungen. Ein einzelner iCUE ML120 RGB ELITE kostet 28,90 Euro. Das Triple-Kit mit iCUE Lighting Node CORE bietet Corsair für 99,90 Euro an. Zwei iCUE ML140 RGB ELITE mit RGB-Controller sind schließlich für 81,90 Euro zu haben.