be quiet! macht seine CPU-Kühler fit für den Sockel LGA1700

be quiet! gibt bekannt, dass die eigenen CPU-Kühler auch mit den neuesten CPU-Sockeln kompatibel sind. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen für den kommenden Alder-Lake-Prozessoren (LGA1700) aus dem Hause Intel ein kostenloses Upgrade-Kit an.

Zudem beabsichtigt das Unternehmen im Laufe des Jahres 2022 alle kompatiblen Kühler ab Werk mit dem neuen Befestigungsmaterial auszuliefern. Fast alle aktuellen Luft- und Wasserkühler können dank des neuen Umrüst-Kits uneingeschränkt auf dem neuen Intel-Sockel 1700 weiterverwendet werden.

Das Montage-Kit kann mit den folgenden Modellen genutzt werden:

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Silent Loop 2 Serie

Pure Loop Serie

Um das kostenlose Umrüstkit in Anspruch zu nehmen ist die Vorlage eines Kaufnachweises einer Alder-Lake-S-Prozessors oder eines Mainboards mit Sockel LGA1700 sowie einer der genannten Kühler von be quiet! notwendig. Anschließend erhalten alle Kunden das Upgrade-Kit gratis von be quiet!.

Um das Kit anzufordern hat be quiet! ein separates Bestellformular veröffentlicht. Dieses findet sich hier. Alternativ lässt sich das Montagekit auch für eine geringe Schutzgebühr erwerben.