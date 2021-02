ARCTIC erweitert sein Sortiment um fünf neue Lüfter

ARCTIC hat jetzt sein Lüfterangebot um fünf neue Varianten erweitert. Die neuen schwarzen Gehäuselüfter ergänzen die F-Serie des Unternehmens. Mit den Produkten F8 PWM Black, F9 PWM PST Black, F12 Silent Black, F12 PWM PST CO Black und dem F14 Value Pack Black sind einige der meistverkauften Standardlüfter des Herstellers nun auch in Schwarz erhältlich.

Die Geschwindigkeit des F8 PWN Black liegt laut Datenblatt bei 300 bis 2.000 rpm. Beim Luftstrom erreicht der genannte Lüfter 31 CFM (52.7 m³/h) sowie einen statischen Druck von 1 mm/H2O und einen Geräuschpegel von 0,3 Sone. Der F8 PWM Black kann über die ARCTIC-Webseite für 7,49 Euro zuzüglich Versandkosten erworben werden. Die Garantie beläuft sich auf insgesamt zehn Jahre.

Der F9 PWM PST erreicht Geschwindigkeiten von 150 bis 1.800 rpm. Beim Luftstrom kommt der F9 auf einen Wert von 43 CFM (73.1 m³/h) bei einem Geräuschpegel von 0,4 Sone sowie einem statischen Druck von 1,35 mm/H2O. Preislich liegt der F9 von ARCTIC im firmeneigenen Webshop bei rund 9 Euro.

Mit 800 rpm, einem Luftstrom von 37 CFM (62.9 m³/h) und einem Geräuschpegel von 0,08 Sone lässt sich der F12 Silent Black für knapp 8 Euro erwerben. Der statische Druck ist vom Hersteller mit 0,3 mm/H2O angegeben. Der F12 PWM PST CO kostet 11 Euro und bietet bei einem Luftstrom von 53 CFM (90.1 m³/h) eine Geschwindigkeit von 230 bis 1.350 rpm. Die Lautstärke beläuft sich auf 0,3 Sone.

Den letzten im Bunde stellt der F14 Value Pack Black dar. Besagter Lüfter lässt sich als 5er-Kit für rund 30 Euro im ARCTIC-Store erwerben. Pro Lüfter erreicht der F14 eine Geschwindigkeit von 1.350 rpm bei einem Luftstrom von 74 CFM (126 m³/h) und einer Lautstärke von 0,6 Sone.