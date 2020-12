Phanteks feiert mit der Glacier One sein AiO-Wasserkühler-Debüt

Das niederländische Unternehmen Phanteks feiert zum Jahresende sein AiO-Kühler-Debüt und veröffentlicht mit dem Glacier One seinen ersten Komplett-Wasserkühler. Besagte AiO verfügt über einen schwarzen Radiator, der sowohl in 240 mm als auch in den Größen 280 mm und 360 mm erhältlich ist. Die weiße Variante namens 240 MPH wird zudem mit zwei Phanteks-Halos-Lüfterrahmen ausgeliefert. Hier findet sich zudem eine D-RGB-Beleuchtung wieder. Die Aluminiumradiatoren des AiO-Wasserkühlers kommen bei der Finnendichte auf 21 FPI. Laut dem Hersteller soll so gewährleistet sein, dass auch für die hitzigsten Prozessoren ausreichend Kühlreserven zur Verfügung stehen.

Des Weiteren wird durch die PWM-Steuerung die Pumpengeschwindigkeit an die Auslastung des Systems angepasst. Aufgrund dessen garantiert Phanteks hier sogar einen leisen Betrieb. Dies gilt ebenfalls für die 120-mm-Lüfter, diese werden je nach Systemauslastung per PWM-Signal geregelt. Die Pumpe erreicht im Normalbetrieb eine Drehzahl von bis zu 2.800 U/Min. Mithilfe eines intelligenten Schutzmechanismus erhöht sich die Geschwindigkeit der Pumpe auf 3.600 U/Min, sobald das Kühlmittel eine Temperatur von 60 °C übersteigt. Die Pumpe selbst stammt von Asetek und besitzt ein Keramiklager, welches die Langlebigkeit erhöhen soll. Das Unternehmen gewährt auf seine neue AiO-Lösung eine Herstellergarantie von insgesamt sechs Jahren.

Als optisches Highlight der Phanteks Glacier One All-in-One-Wasserkühlung wurde der magnetische Deckel des Pumpengehäuses mit einer RGB-Beleuchtung sowie mit einem Unendlichkeitsspiegel ausgestattet. In Verbindung mit den insgesamt 14 digital adressierbaren RGB-LEDs lassen sich hier diverse Effekte nutzen. Außerdem kann die Beleuchtung mit einem Phanteks-RGB-Controller oder mit einem kompatiblen Mainboard gesteuert werden. Die Glacier One ist bereits vorbefüllt und mit Wärmeleitpaste auf der CPU-Kontaktfläche versehen.

Die Phanteks Glacier One 240 MPH in Weiß mit 240-mm-Radiator ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 150 Euro erhältlich. Die Phanteks Glacier ONE MP in Schwarz mit 240-mm-Radiator liegt bei 122 Euro. Für die 280-mm-Radiator-Version werden 137 Euro fällig. Wer sich für das 360-mm-Radiator-Modell entscheidet, muss insgesamt 166 Euro auf den Tisch legen. Sämtliche Varianten lassen sich schon jetzt bei Caseking.de vorbestellen und sollen voraussichtlich noch im Dezember 2020 geliefert werden.

