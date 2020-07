Passiver CPU-Kühler erst 2021: Noctua überarbeitet seine Roadmap

Dass die Corona-Pandemie auch noch nach Monaten nicht überwunden ist, zeigt sich derzeit nicht nur an den aktuellen Zahlen sondern auch daran, dass immer mehr Unternehmen ihr Pläne verschieben müssen. So lassen sich Kinofilme wie zum Beispiel Ghostbusters: Legacy nicht wie geplant in diesem Sommer auf der großen Leinwand bewundern. Allerdings sorgt der COVID-19-Virus nicht nur bei den Filmstudios für Probleme, sondern auch bei anderen Unternehmen, wie dem österreichischen Computerhardwarehersteller Noctua. Wie sich der Website der Österreicher aktuell entnehmen lässt, mussten diverse Produktveröffentlichungen verschoben werden.

Momentan plant man laut Roadmap im dritten Quartal dieses Jahres die schwarze Version des NH-D15S (Test) sowie des NH-U9S zu veröffentlichen. Im vierten Quartal folgt dann eine Erweiterung des Redux-Portfolios in Form eines CPU-Kühlers. Im neuen Jahr erwartet alle Noctua-Anhänger im ersten Quartal allerdings eine Vielzahl von Produkten. So beabsichtigt der Hersteller neben einer schwarzen Variante des NF-A12x25 auch ein Heatsink-Cover für den NH-U12A anzubieten. Außerdem wird sich der NH-U12A in Schwarz erwerben lassen. Zudem sollen weiße Lüfter ins Sortiment aufgenommen werden. Was in Kombination mit einem dunklen CPU-Kühler sicherlich ein optisches Bonbon sein dürfte. Weiter geht es im Q1 mit einem passiven CPU-Kühler und einem 8-Way Fan-Hub. Den krönenden Abschluss bildet ein 24V zu 12V Voltage-Converter.

Des Weiteren gibt Noctua einen Ausblick auf das Jahr 2021, ohne sich dabei auf ein bestimmtes Quartal festzulegen. So soll im Laufe des nächsten Jahres neben bereits genannten Produkten auch ein Next-Generation-Lüfter mit einem Durchmesser von 140 mm erscheinen. Auch eine neue Version des NH-D15 wird im Jahr 2021 kommen. Zu guter Letzt wird sich ein Noctua-Desk-Fan im Handel erwerben lassen. Beim Desk-Fan wäre eine Veröffentlichung im Sommer 2021 denkbar.