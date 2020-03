Enermax bringt RGB-Version des ETS-T50 AXE CPU-Kühlers

Enermax wird seinen bekannten CPU-Kühler ETS-T50 Axe in gleich zwei neuen Varianten in den Handel bringen. Beide Varianten unterschieden sich allerdings nur in der Farbe, denn der Hersteller hat den Kühler sowohl in Weiß als auch Schwarz vorgestellt. Als Neuerung ist vor allem die integrierte RGB-Beleuchtung des Lüfters zu nennen. Diese sind direkt über das Mainboard adressierbar und mit zahlreichen Herstellern kompatibel. Zudem hat man an der Leistung geschraubt.

Der ETS-T50 Axe aRGB wird laut Hersteller einen Lüfter mit einem Durchmesser von 120 mm bieten und dabei auf ein Magnetlager zurückgreifen. Neben den RGB-LEDs erhöht man gegenüber der bereits bekannten Variante auch den statischen Druck. Die Geschwindigkeit gibt man zwischen 500 und 1.600 U/min an und diese kann über das PWM-Signal gesteuert werden.

Der CPU-Kühler selbst wird aus insgesamt fünf Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm aufgebaut sein. Dabei setzt man auf die Direct-Touch-Technik, womit die Heatpipes direkt auf der CPU aufliegen. Außerdem kommen insgesamt 53 Aluminium-Lamellen zum Einsatz, um die Wärme möglichst schnell abführen zu können. Die maximale TDP gibt der Hersteller mit 230 Watt an.

Der Enermax ETS-T50 Axe aRGB soll ab sofort ausgeliefert werden und steht in Weiß und Schwarz zur Auswahl. Der Preis wird vom Hersteller mit rund 50 Euro angegeben. Unterstützt werden alle gängigen Sockel von Intel und auch AMD.