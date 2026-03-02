Werbung

Advertorial / Anzeige:

Wer einen starken und kompakten Mini-PC sucht, findet mit dem Geekom A5 die perfekte Lösung. Der Kompaktrechner mit AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM und 512 GB SSD ist jetzt im Rahmen der Geekom Spring Sales zum Hammerpreis von 399 Euro zu haben – das sind über 100 Euro Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers! Ob Home-Office, Multimedia oder Alltags-Multitasking: Der A5 ermöglicht all das zum günstigen Preis!

Mini-PC-Spezialist Geekom hat seine Spring-Sales gestartet und bietet im Rahmen der Rabattaktion seinen Geekom A5 bis zum 30. März 2026 deutlich günstiger an. Während der Kompaktrechner regulär eigentlich 499 Euro kostet, gibt es den Winzling den ganzen Monat über schon für unschlagbare 399 Euro und damit mit einem Preisnachlass von satten 100 Euro. Hierfür muss man lediglich den Code "HDA5100F" an der Kasse beim Kaufabschluss über die Webseite des Herstellers angeben, schon wird der Rabatt automatisch abgezogen.

Herzstück des Geekom A5 ist ein AMD Ryzen 7 5825U mit acht Kernen und 16 Threads, die einen Takt von bis zu 4,5 GHz im Boost erreichen. Damit bewältigt die Zen-3-CPU Office-Anwendungen, gelegentliches Video-Editing und sogar anspruchsvolle Browser-Tabs ohne Schwitzen. Die integrierte Radeon-Vega-8-Grafik spielt E-Sports-Titel wie League of Legends oder CS:GO flüssig in 1080p ab und unterstützt bis zu vier 4K-Displays gleichzeitig – ideal für Profis mit mehreren Monitoren. Dazu gibt es 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, der sich auf bis zu 64 GB mühelos erweitern lässt, und eine schnelle NVMe-SSD mit 512 GB Speicherplatz. Damit steht genug Power für die nächsten Jahre bereit, die obendrein mit etwa 15 bis 25 W effizient arbeitet.

Überzeugen kann der Geekom A5 auch bei der Konnektivität: Dual-HDMI, USB4, USB 3.2, 2,5-GBit/s-LAN, WiFi 6, Bluetooth 5.2 und sogar ein SD-Kartenleser gehören zur Grundausstattung – alles in einem Gehäuse von der Größe eines kleinen Buches. Die Abmessungen belaufen sich auf gerade einmal 117 x 112 x 49,2 mm, das Gewicht liegt bei nur knapp über 650 g. Es ist ein schickes Kunststoff-Gehäuse mit Aluminiumrahmen, das mit einem Rosé-Finish auf sich aufmerksam macht.

Windows 11 Pro ist vorinstalliert und die drei Jahre Garantie geben Sicherheit.

Überzeugen kann der Geekom A5 auch bei der Konnektivität: Dual-HDMI, USB4, USB 3.2, 2,5-GBit/s-LAN, WiFi 6, Bluetooth 5.2 und sogar ein SD-Kartenleser gehören zur Grundausstattung – alles in einem Gehäuse von der Größe einer kleinen Honigmelone. Die Abmessungen belaufen sich auf gerade einmal 117 x 112 x 49,2 mm, das Gewicht liegt bei nur knapp über 650 g. Es ist ein schickes Kunststoff-Gehäuse mit Aluminiumrahmen, das mit einem Rosé-Finish auf sich aufmerksam macht. Windows 11 Pro ist vorinstalliert und die drei Jahre Garantie geben Sicherheit.

Zum Geekom Spring Sale gibt es den Geekom A5 mit dem Code "HDA5100F" bis zum 30. März 2026 schon für unschlagbare 399 Euro!

Geekom A5 Hardware Prozessor: AMD Ryzen R7-5825U Mainboard: Barcelo U Arbeitsspeicher: 2 x 8 GB DDR4-4266 Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 8 Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 65 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom A5 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 399 Euro (mit dem Code "HDA5100F")

Advertorial / Anzeige: