Die Raspberry Pi Foundation hat zusammen mit Sharp Display Solutions Europe ein neues Hardwaremodul angekündigt, das für den professionellen Einsatz in Digital-Signage- und Audio-Visual-Anwendungen konzipiert ist. Das Raspberry Pi Smart Display Module basiert auf dem Compute Module 5 und nutzt den Broadcom-BCM2712-Prozessor. Es folgt dem Intel-Smart-Display-Module-Standard, dem Industriestandard für modulare Displaytechnologien. Das Modul wurde auf der Integrated Systems Europe (ISE) in Barcelona vorgestellt und wird direkt vom Display mit Strom versorgt, womit keine externen Mediaplayer oder komplexen Kabelverbindungen nötig sind.

Technisch basiert es auf dem Raspberry Pi Compute Module 5 mit dem Broadcom-BCM2712-SoC, wie ihn das reguläre Raspberry-Pi-5-Modell nutzt. Der BCM2712 besitzt vier Cortex-A76-Kerne, die mit bis zu 2,4 GHz arbeiten. Je nach gewählter CM5-Variante sind ein M.2-Erweiterungssteckplatz für NVMe-Speicher, USB-Type-C- und -A-Anschlüsse sowie kabelgebundenes Ethernet vorhanden. Optional sind WLAN und Bluetooth verfügbar. Der M.2-Steckplatz ist mit Hailo-AI-Beschleunigern kompatibel, was KI-Funktionalitäten wie Bilderkennung oder Objektverfolgung direkt auf dem Gerät ermöglicht.

Das Modul unterstützt zudem mehrere unabhängige HDMI-Ausgänge, wodurch mehrere Bildschirme von einer einzelnen Compute-Unit gesteuert werden können. Kompatibel ist es dank Intel-SDM-Spezifikation mit diversen Displays nach diesem Standard und kann direkt eingebaut werden.

Die potenziellen Anwendungsgebiete sind vielfältig: Einzelhändler können die Module für digitale Preisschilder nutzen, Büroumgebungen für Meeting-Room-Anzeigen und die öffentliche Infrastruktur für Informationstafeln oder Überwachungssysteme. Mit der Ankündigung positioniert sich die Raspberry Pi Foundation zunehmend im Segment des industriellen IoT und Edge-Computing, ergänzend zu bereits verfügbaren Produkten wie dem AI-Kit und dem AI HAT+ mit Hailo-Beschleunigung.

Offizielle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit wurden bisher nicht veröffentlicht. Die ISE 2026 in Barcelona findet bis einschließlich 6. Februar 2026 statt.