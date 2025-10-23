News
#Medion #Aldi #Erazer #Komplettsystem #Gaming

Neuer High-End-Gaming-PC im InWin-Fischtank

Portrait des Authors


Mit dem Tank X15 nimmt Erazer einen weiteren High-End-Gaming-PC in sein Sortiment auf. Das markante InWin-Gehäuse mit gläsernen Seitenwänden folgt dabei dem aktuellen Trend und erlaubt freie Sicht auf die verbaute Hardware, während im Inneren ein AMD Ryzen 7 7800 X3D mit bis zu 5,0 GHz, acht Kernen, 16 Threads und 96 MB L3-Cache das System antreibt.

Begleitet wird die CPU von einer Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 mit 12 GB GDDR7-Speicher. Die Grafikkarte basiert auf der Blackwell-Architektur und verfügt über Tensor-Kerne der fünften Generation sowie Raytracing-Einheiten der vierten Generation. Durch die KI-gestützte Super-Resolution kann diese genug Leistung für hohe Bildraten sowie detailreiche Szenen und realistische Beleuchtungseffekte liefern.

Für kurze Ladezeiten und schnelle Systemstarts ist eine 2 TB große WD_Blue SN5000 NVMe-SSD verbaut. Beim Arbeitsspeicher setzt Erazer auf 32 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 mit 6.400 MT/s auf Basis eines ASRock B850M Pro-RS Wi-Fi 6E. Wie der Name bereits andeutet, beherrscht dieses WiFi 6E mit Bluetooth 5.2.

Durch die großflächigen Glas-Panels des InWin-Gehäuses können die RGB-Beleuchtung des RAMs und die farbigen Effekte der sechs aRGB-Lüfter besonders zur Geltung kommen. Bei den Frontanschlüssen des Gehäuses stehen ein USB 3.2 Gen 1 Type-C sowie zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A bereit. Der Mic in- und Audio out-Anschluss sind obligatorisch. Eine Grafikkartenhalterung ist ebenfalls vorhanden. Mit Strom versorgt wird der PC von einem InWin mit 850 W. In Sachen Kühlung wird auf eine InWin-240-Wasserkühlung gesetzt, die den Prozessor zuverlässig auf niedrigen Temperaturen halten soll und bei längeren Gaming-Sessions konstante Leistung verspricht.

Der Erazer Tank X15 ist ab sofort für 2.199,95 Euro im Medion-Onlineshop erhältlich. Windows 11 ist in der Home-Edition bereits vorinstalliert. Weitere Varianten mit angepasster Ausstattung sollen im Laufe des Jahres folgen.

Quellen und weitere Links

