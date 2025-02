Werbung

Das für den Framework Desktop gestern vorgestellte und mit den Ryzen-AI-Max-Prozessoren ausgestattete Mainboard kann natürlich auch einzeln bestellt und verwendet werden. Als Mini-ITX-Mainboard kann es demnach in einem beliebigen Gehäuse untergebracht werden, der Kühlkörper ist direkt montiert und kann mit einem ebenso beliebigen Lüfter bestückt werden. Wird noch eine NVMe-SSD in einem der beiden M.2-Slots montiert und ein Netzteil angeschlossen, kann es sofort losgehen.

Über die I/O-Blende des Notebooks vorhanden sind 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 2x USB-C (USB4), 1x RJ45 (5GbE, 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1) und 1x 3,5 mm Klinkenanschluss. Intern, direkt auf dem Mainboard vorhanden sind zudem:

3x Standard 4-poliger-Lüfteranschluss (Standard-PWM)

1x Standard 9-poliger Header (Frontpanel-Header)

2x 20-poliger USB-Typ-E-Header (Frontpanel-USB-Header)

1x Standard 9-poliger Header (Frontpanel-Audio-Header)

1x Standard 4-poliger Header mit 3 Signalen (ARGB-Header)

1x RTC-Akkuanschluss (Molex 51021-8602, RTC-Akku ist vorinstalliert)

1 x PCle x4-Steckplatz (standardmäßig nicht sichtbar)

Das Netzteil sollte mindestens 350 W bereitstellen können. Die Abmessungen des Kühlers betragen 123,75 x 123,15 x 54,58 mm. Sechs Heatpipes aus Kupfer helfen bei der Verteilung der Abwärme im Kühlkörper. Zwischen diesem und dem Ryzen-AI-Max-Prozessor kommt ein Phase-Change-Pad (Honeywell PTM7958) zum Einsatz.

Bei den Prozessoren sowie dem fest verlöteten Arbeitsspeicher hat man folgende Auswahlmöglichkeiten:

Gegenüberstellung der Framework Desktop Mainboards (AMD Ryzen-AI-Max-300-Serie)

Ryzen AI Max 385 Ryzen AI Max+ 395 Ryzen AI Max+ 395 Preis 929 Euro 1.509 Euro 1.979 Euro CPU-Kerne 8 16 16 Grafik-CUs 32 40 40 Arbeitsspeicher 32 GB LPDDR5X-8000 64 GB LPDDR5X-8000 128 GB LPDDR5X-8000

In einem entsprechenden Frame zusammen untergebracht können auch mehrere Mainboards des Framework Desktop zusammenarbeiten. Miteinander verbunden werden die Systeme per Ethernet oder USB4. Die notwendige Software llama.cpp RPC wurden von AMD und Framework entwickelt, so dass KI-Forscher direkt loslegen können sollen.

Da Framework-Desktop-Mainboard mit Ryzen-AI-Max-Prozessoren soll ab dem dritten Quartal verfügbar sein.