Apple hat soeben den überarbeiteten Mac mini vorgestellt, der in einem neuen, kleineren Gehäuse daherkommt und zudem mit dem M4 und M4 Pro ausgestattet ist. Vor allem das neue Gehäuse wird für Aufmerksamkeit sorgen. Kam der Mac mini bisher auf Abmessungen von 197 x 197 mm und Breite und Tiefe und war 36 mm hoch, sind es beim Mac mini 2024 mit M4 nun 127 x 127 mm bei einer Höhe von 50 mm. Ähnlich wie der Mac Studio gewinnt der Mac mini nun also an Höhe, verliert aber deutlich am Platzbedarf der Standfläche. Das Netzteil bleibt intern und somit muss noch nicht noch externer Klotz irgendwo untergebracht werden, was sicherlich ein positiver Aspekt des neuen Mac mini ist.

Bei der Ausstattung hat der Käufer die Wahl zwischen einem M4 mit zehn Kernen (4x Performance- + 6x Effizienz-Kerne) sowie einem M4 Pro mit insgesamt zwölf Kernen (8x Performance- und 4x Effizienz-Kernen). Beim M4 sprechen wir von einer Zehnkern-GPU, beim M4 Pro sind es 16 GPU-Kerne und der größte Unterschied ist sicherlich in der Speicheranbindung zu suchen, die beim M4 Pro mit 273 GB/s erfolgt, während es beim M4 120 GB/s sind.

Beim Arbeitsspeicher kann in den Standard-Konfigurationen zwischen 16 und 24 GB gewählt werden. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Analog dazu gibt es einen SSD-Ausbau mit 256 oder 512 GB – optional auf bis zu 8 TB erweiterbar.

Ein schmalerer Standfuß dient dazu, kühle Luft ansaugen zu können. Die Anschlüsse stehen auf der Front und Rückseite des Gehäuses zur Verfügung. Auf der Front sind zweimal USB-C für USB 3 mit bis zu 10 GBit/s vorhanden. Für die Rückseite muss man zwischen der M4- und M4-Pro-Ausstattung unterscheiden. Zwar sind hier jeweils drei USB-C-Anschlüsse vorhanden, beim Mac mini mit M4 unterstützen diese jedoch Thunderbolt 4 mit bis zu 40 GBit/s und beim Mac mini mit M4 Pro Thunderbolt 5 mit bis zu 120 GBit/s. Die USB4-Kompatibilität mit bis zu 40 GBit/s ist bei allen rückseitigen Anschlüssen gegeben – egal ob M4 oder M4 Pro.

Optional kann der Mac mini mit M4 mit 10-GbE-Ethernet ausgestattet werden. Immer vorhanden ist ein Gigabit-Ethernet. Schlussendlich gibt es noch einen HDMI-Ausgang für Auf­lösungen von bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K bei 240 Hz. Zur drahtlosen Kommunikation vorhanden sind WLAN 6E (802.11ax) und Bluetooth 5.3.

Die Vorbestellung des Mac mini mit M4 ist ab sofort möglich. Die Auslieferung und generelle Verfügbarkeit ist laut Apple ab dem 8. November gegeben. Die Startpreise und eventuelle Besonderheiten sind der unten angefügten Tabelle zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Varianten des Mac mini mit M4 Modell Mac mini M4 Mac mini M4 Mac mini M4 Mac mini M4 Pro Preis 699 Euro 929 Euro 1.159 Euro 1.649 Euro SoC M4 M4 M4 M4 Pro Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB 24 GB 24 GB Speicherbandbreite 120 GB/s 120 GB/s 120 GB/s 273 GB/s SSD 256 GB 512 GB 512 GB 512 GB Anschlüsse 2x USB-C (USB3)

3x USB-C (Thunderbolt 4/USB4)

1x Gigabit-Ethernet

1x HDMI 2x USB-C (USB3)

3x USB-C (Thunderbolt 4/USB4)

1x Gigabit-Ethernet

1x HDMI 2x USB-C (USB3)

3x USB-C (Thunderbolt 4/USB4)

1x Gigabit-Ethernet

1x HDMI 2x USB-C (USB3)

3x USB-C (Thunderbolt 5/USB4)

1x Gigabit-Ethernet

1x HDMI Abmessungen 127 x 127 x 50 mm

127 x 127 x 50 mm

127 x 127 x 50 mm 127 x 127 x 50 mm Gewicht 670 g 670 g 670 g 730 g

iMac mit M4 bereits gestern vorgestellt

Bereits gestern wurde der neue iMac mit M4 vorgestellt. Eine Pro-Variante gibt es hier nicht. Wie bereits beim Vorgänger gibt es hier verschiedene Farbvarianten und ein eingebautes 24-Zoll-Display mit einer Auflösung von 4.480 x 2.520 Pixeln.

Preislich geht es beim iMac mit M4 bei 1.499 Euro los. Dafür gibt es den M4 mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 256 GB. Immerhin hebt Apple damit sowohl beim Mac mini als auch iMac die unterste Grenze für den Arbeitsspeicher von 8 GB an.