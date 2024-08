Werbung

Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder können beim Kauf des Geekom GT13 Pro Mini-PC nun wieder kräftig sparen. Mit dem Code "hardwareluxxGT13" erhalten sie einen Nachlass für das Spitzenmodell von satten 190 Euro und bekommen den Kompaktrechner mit Intel-Basis damit schon für 789 Euro statt für regulär 979 Euro. Das entspricht einer Preisersparnis von fast 20 %. Unter der Haube hat der NUC-Konkurrent potente Notebook-Hardware und eine umfangreiche Ausstattung zu bieten. Der Preis für das Basismodell sinkt von 759 auf 569 Euro. Verfügbar ist das Angebot direkt über die Webseite des Herstellers.

Der Geekom GT13 Pro Mini-PC

Der Geekom GT13 Pro wird wahlweise von einem Intel Core i9-13900H mit 14 Kernen, 20 Threads und einem Takt von bis zu 5,4 GHz angetrieben, gibt es aber auch in einer kleineren Version mit Intel Core i7-13620H mit weniger Kernen und geringerer Taktrate. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich die integrierte Iris-Xe-Grafik verantwortlich, die ihren Videospeicher vom Hauptspeicher abzwackt und hiervon gibt es durchaus reichlich, denn der gerade einmal 112,4 x 112,4 x 37 mm kleine Mini-PC kann mit 32 GB Arbeitsspeicher aufwarten. Dieser setzt sich aus zwei SODIMM-Modulen nach dem DDR4-Standard mit 3.200 MHz zusammen und lässt sich theoretisch auf bis zu 64 GB aufbohren. Die integrierte SSD ist ein schnelles NVMe-Modell mit PCIe-4.0-Anbindung und einer Kapazität von üppigen 1 oder 2 TB – je nach Modell.

Den Großteil seiner Anschlüsse realisiert der Geekom GT13 Pro über die Rückseite. Hier warten gleich zwei moderne USB4-Schnittsellen, aber auch zwei klassische USB-Typ-A-Ports nach dem 3.2-Gen2- sowie dem älteren -2.0-Standard auf ihre Verwendung. Externe Displays lassen sich über zwei HDMI-Ausgänge anschließen, mittig gibt es eine 2,5-GBit/s-Ethernet-Buchse für die Integration ins kabelgebundene Netzwerk. Die Stromversorgung erfolgt über eine proprietäre Ladebuchse und ein externes 120-W-Netzteil.

An der Front warten gibt es zwei zusätzliche USB-3.2-Gen2-Ports sowie eine 3,5-mm-Klinkebuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Ein Power-Button ist natürlich ebenfalls mit von der Partie. An der linken Geräteseite des hochwertigen Aluminiumgehäuses, das links und rechts mit einigen Lüftungsschlitzen versehen wurde und auf dem Deckel ein siler-schimmerndes Hersteller-Logo spendiert bekommen hat, ist ein SD-Kartenleser eingelassen. Drahtlos wird bereits per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 gefunkt, Windows 11 Pro ist vorinstalliert.

Regulär kostet der Geekom GT13 Pro mit Core i9 979 Euro. Mit dem Code „hardwareluxxGT13“ sparen Hardwareluxx-Leser zirka 20 % und können den Mini-PC so zu einem Dealpreis von 789 Euro erwerben – das sind stolze 190 Euro weniger. Mit Core-i7-CPU und etwas weniger Speicher sinkt der Preis dagegen von 759 auf 569 Euro.

Geekom GT13 Pro Mini-PC Hardware Geekom GT13 Pro i9 Geekom GT13 Pro i7 Prozessor: Intel Core i9-13900H Intel Core i7-13620H Arbeitsspeicher: 32 GB 32 GB Grafikkarte: Intel Xe Graphics Intel Xe Graphics Massenspeicher: 2 TB SSD 1 TB SSD Netzteil: 120 W 120 W Gehäuse Gehäuse: 114,2 x 114,2 x 37 mm

1 x SD-Kartenleser Sonstiges Sonstiges: WiFi 6E

Bluetooth 5.2 WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Software Software: Windows 11 Pro Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 789 Euro (mit Rabattcode) 569 Euro (mit Rabattcode)

