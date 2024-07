Anschlüsse

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A an der Rückseite

1 x USB 2.0 Type-A an der Rückseite

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite unterstützt Power Delivery

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C unterstützt Power Delivery (Rückseite)

1 x USB 4 Gen 3 Typ-C unterstützt Power Delivery (Rückseite)

1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)

1 x RJ45 (Rückseite) RTL8125BG-CG

2 x HDMI 2.0 (Rückseite)

1 x DC in (Rückseite)1 x Ein-/Aus-Taste

1 x SD-Kartenleser

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A an der Rückseite

1 x USB 2.0 Type-A an der Rückseite

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite unterstützt Power Delivery

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C unterstützt Power Delivery (Rückseite)

1 x USB 4 Gen 3 Typ-C unterstützt Power Delivery (Rückseite)

1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)

1 x RJ45 (Rückseite) RTL8125BG-CG 2 x HDMI 2.0 (Rückseite)

1 x DC in (Rückseite)

1 x Ein-/Aus-Taste

1 x SD-Kartenleser