Mit dem Geekom A8 hatten wir erst vor wenigen Wochen einen spannenden Mini-PC mit AMDs neustem Ryzen-Prozessor der Mobil-Klasse im Test, welcher in Sachen Performance und Design durchaus überzeugen konnte. Nun können unsere Leser und Community-Mitglieder den Vorgänger mit einem Preisnachlass von satten 200 Euro erwerben. Der dürfte mit AMD Ryzen 9 7940HS und Radeon 780M nicht weniger langsam sein.

Während der kleine Mini-PC regulär für 899 Euro angeboten wird (beispielsweise bei Amazon), kann man den Geekom A7 mit dem Code "hardwareluxxA7" schon für 699 Euro und damit mit einem Preisnachlass von fast 20 % erwerben. Verfügbar ist das Angebot direkt über die Webseite des Herstellers.

Geekom A7 mit Ryzen und Radeon

Der Geekom A7 kommt gerade einmal auf Abmessungen von 112,4 x 112,4 x 37 mm und ist damit ein kleiner Quader, der mächtig Power unter der Haube hat. Denn im Inneren steckt ein AMD Ryzen 7940HS der Phoenix-Serie. Er stellt insgesamt acht Zen-4-Kerne mit einem Takt von bis zu 5,2 GHz bereit, die 16 Threads gleichzeitig verarbeiten und auf eine integrierte Radeon 780M zurückgreifen können. Sie basiert bereits auf der modernen RDNA-3-Architektur, bietet zwölf Compute-Units mit bis zu 2,8 GHz und kann somit locker ältere und weniger anspruchsvolle Spieletitel darstellen – vor allem mittels der Upscaling-Technik FSR. Dabei sortiert AMD den SoC in der 45-W-TDP-Klasse ein, wie in Geekom auch in seinem A7 konfiguriert hat. Auf Seiten des Arbeitsspeichers gibt es üppige 32 GB RAM, die sich bereits aus zwei DDR5-Modulen mit 5.600 MHz zusammensetzen. Für die wichtigsten Programme, Daten und Spiele ist eine 2 TB fassende SSD integriert, wobei Geekom bereits Windows 11 Pro vorinstalliert.

Auch anschlussseitig hat der Geekom A7 einiges zu bieten. So bietet er an der Front seines hochwertigen und edlen Aluminiumgehäuses zwei USB-3.2-Anschlüsse nach Typ-A sowie den Einschaltknopf und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern, während der Großteil der Schnittstellen über die Rückseite realisiert wird. Hier warten zwei weitere USB-A-Buchsen sowie zwei USB4-Ports nach Typ-C, eine schnelle 2,5-Gbit/s-Ethernet-Buchse und zwei HDMI2-.0-Ports auf ihre Verwendung. Drahtlos wird bereits per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 gefunkt. Sogar einen Kartenleser hat der Geekom A7 seitlich integriert. Die Stromversorgung erfolgt über ein 120 W starkes, externes Netzteil.

Zum Lieferumfang gehören der Geekom A7 inklusive der oben genannten Speicherausstattung selbst, aber auch ein Netzadapter, ein HDMI-Kabel und natürlich eine Bedienungsanleitung.

Regulär kostet der Geekom A7 899 Euro. Mit dem Code „hardwareluxxA7“ sparen Hardwareluxx-Leser 200 Euro und können den Mini-PC so zu einem Dealpreis von nur 699 Euro abstauben.

Geekom A7 Hardware Geekom A7 Prozessor: AMD Ryzen 9 7940HS Arbeitsspeicher: 32 GB Grafikkarte: AMD Radeon 780M Massenspeicher: 2 TB SSD Netzteil: 120 W Gehäuse Gehäuse: 112,4 x 112,4 x 37 mm

Anschlüsse 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A an der Rückseite

1 x USB 2.0 Type-A an der Rückseite

1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite unterstützt Power Delivery

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C Unterstützung Power Delivery (Rückseite)

1 x USB 4 Gen3 Typ-C Unterstützung Power Delivery (Rückseite)

1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)

1 x RJ45 (Rückseite) RTL8125BG-CG

2 x HDMI 2.0 (Rückseite)

1 x DC in (Rückseite)

1 x CIR 1 x Ein-/Aus-Taste

1 x SD-Kartenleser Sonstiges Sonstiges: Intel WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 699 Euro (statt 899 Euro mit dem Code "hardwareluxxA7 ")

