Werbung

Advertorial/Anzeige

Geekom feiert Geburtstag! Seit über 21 Jahren versorgt der Hersteller den Markt mit den verschiedensten Mini-PCs aller Art – angefangen bei klassischen Kompaktrechnern im NUC-Format und auf Basis mobiler Prozessoren, bis hin zu leistungsfähigen Gaming-Maschinen, die sich teilweise sogar mit einer dedizierten Grafiklösung bestücken lassen. Dann wird das Gehäuse aber natürlich etwas in die Länge gezogen, fällt insgesamt jedoch noch immer kompakt aus. Mit dem Geekom A8 konnten wir erst kürzlich einen der kleinen Office-Rechner mit AMD-Ryzen-CPU und Radeon-Grafik ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Sein 21-jähriges Bestehen feiert Geekom natürlich gemeinsam mit seinen Kunden und unseren Lesern. Im Rahmen einer Geburtstagsaktion gibt es den Geekom Mini Air12 zum absoluten Spitzenpreis für unter 250 Euro! Damit wird selbst der Preis zum letzten Prime-Day unterboten! Regulär kostet der kleine Office-Rechner rund 300 Euro. Mit dem Code "hardwareluxxAir12" bekommen unsere Leser und Community-Mitglieder einen Nachlass von zusätzlichen 50 Euro und können den Geekom Mini Air12 bereits zu einem Preis von 249 Euro abstauben!

Geekom Mini Air12 zum absoluten Spitzenpreis!

Der Geekom Mini Air12 bringt es auf Abmessungen von gerade einmal 117 x 112 x 34,2 mm und ist damit nicht viel größer als ein kleines Taschenbuch. Trotzdem steckt unter der Haube ausreichend starke Hardware für den normalen Office-Einsatz.

Befeuert wird der Ultrakompakt-Rechner von einem Intel Processor N100. Dieser stellt bei einer TDP von nur 6 W vier Alder-Lake-Kerne mit einem Takt von bis zu 3,4 GHz bereit und wird von einer integrierten Intel-UHD-Grafik unterstützt. Dazu gibt es 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz im SO-DIMM-Format sowie eine 512 GB große SSD, welche natürlich im modernen M.2-Format daherkommt.

Anschlussseitig hat der kleine Rechenkünstler einen USB-3.2-Gen2- an der Vorderseite sowie zwei weitere an der Rückseite geboten. Außerdem gibt es auf beiden Hauptseiten jeweils eine Typ-C-Schnittstelle. Ein SD-Kartenleser ist ebenso integriert, wie ein vollwertiger Ethernet-Port mit Gigabit-Geschwindigkeit, HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4. Ein Kensington-Schloss für den Diebstahlschutz fehlt ebenfalls nicht. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.2 kommuniziert.

Versorgt wird der Geekom Mini Air12 über ein externes Notebook-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 45 W. Eine LED informiert über den Betriebszustand. Die Kühlung erfolgt über ein Radialsystem mit einem aktiven Lüfter. Dank VESA-Halterung kann der Mini-PC hinter einem Display versteckt werden. Das Gehäuse setzt auf eine edle und schlichte Farbgebung mit silbernen und schwarzen Farbelementen, mittig auf dem Deckel ziert das Herstellerlogo. Vorinstalliert ist bereits Windows 11 Pro.

GEEKOM Mini Air12 Mini-PC Hardware Geekom Mini Air12 Prozessor: Intel Processor N100 Arbeitsspeicher: 16 GB Grafikkarte: Intel UHD Graphics Massenspeicher: 512 GB SSD Netzteil: 45 W Gehäuse Gehäuse: 117 x 112 x 34,2 mm

Anschlüsse 1 x USB 3.2 Gen 2 x1-Anschluss (Vorderseite)

2 x USB 3.2 Gen 2-Anschluss (Rückseite)

1 x TYPE-C (Rückseite)

1 x TYPE-C Nur Daten (Vorderseite)

1 x SD-Kartenleser

1 x Lautsprecher (3,5 mm Klinke, Frontplatte, unterstützt Apple Headphone)

1 x RJ45 (Rückseite)

1 x HDMI 2.0 (Rückseite)

1 x MINI DP1.4 (Rückseite)

1 x DC-Eingang (Rückseite)

1 x Ein-/Aus-Taste

1 x Kensington-Schloss Sonstiges Sonstiges: Intel WiFi 6

Bluetooth 5.2 Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 249 Euro mit dem Code "hardwareluxxAir12"

Mit dem Code "hardwareluxxAir12" bekommt man den Geekom Mini Air12 über die Webseite des Herstellers schon für rund 249 Euro. Nur für kurze Zeit!

Advertorial/Anzeige