Nach dem verlängerten Pfingstwochenende gibt es für unsere Leser und Community-Mitglieder eine lohnenswerte Rabattaktion zu vier spannenden Mini-PCs von Geekom, die teils um mehrere hundert Euro im Preis gesenkt wurden. Dabei stehen nicht nur kompakte Kleinstrechner als Office-PC zur Auswahl, sondern auch größere Modelle, die Platz für eine diskrete Grafiklösung bieten und sich somit zu performanten Gaming-Maschinen hochrüsten lassen. Verfügbar sind die Angebote direkt über die Webseite des Herstellers.

Zwei Mini-PCs für das Home-Office

Den Anfang macht der Geekom Mini IT13. Der beherbergt in seinem gerade einmal 117 x 112 x 49,2 mm großen und 652 g leichten Gehäuse einen Intel Core i7-13620H und somit einen sparsamen Notebook-Prozessor der 45-W-TDP-Klasse, welcher insgesamt sechs Performance- und vier Effizienz-Kerne der Raptor-Lake-Generation zu bieten hat, die sich mit einem Takt von bis zu 4,9 GHz ans Werk machen. Dazu gibt es 32 GB an Arbeitsspeicher und eine 1 TB große SSD. Theoretisch lässt sich der kleine Rechenkünstler gut erweitern, denn unter der Haube stehen ein M.2-Steckplatz und ein Laufwerksschacht für ein 2,5-Zoll-Laufwerk mit einer Bauhöhe von 7 mm zur Verfügung.

Anschlussseitig gibt es drei USB-3.2-Gen2-Ports, eine ältere -2.0-Buchse für Peripherie und zwei USB-4-Ports. Ein SD-Kartenleser ist ebenso integriert wie ein 2,5-GBit/s-Ethernet-Port. Displays lassen sich über zwei HDMI-2.0-Anschlüsse anschließen. Drahtlos wird bereits per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 gefunkt, Windows 11 Pro ist vorinstalliert.

Regulär kostet der Geekom Mini IT13 679 Euro. Mit dem Code „hardwareluxxIT13“ sparen Hardwareluxx-Leser 20 % und können den Mini-PC so zu einem Dealpreis von 559 Euro erwerben.

In gleicher Rabatthöhe gibt es mit dem Code „hardwareluxx20off“ den Geekom Mini IT12, welcher noch auf der älteren Alder-Lake-Generation aufbaut, schon ab 503 Euro anstatt 629 Euro. Der Intel Core i7-12650H schlägt in die ähnliche Kerbe wie das neuere Serienmodell, ist mit 4,7 GHz jedoch marginal langsamer. Auch hier gibt es 32 GB RAM und eine schnelle SSD mit 1 TB Speicherplatz.

Bei der restlichen Ausstattung orientiert sich diese Variante am oberen Modell und verfügt über die identischen Schnittstellen in Form von USB 3.2, USB 4, 2,5-GbE-LAN und zwei HDMI-Anschlüssen. Versorgt wird der Geekom Mini IT12 über ein externes 90-W-Netzteil.

Geekom Mini IT Hardware Geekom Mini IT13 Geekom Mini IT12 Prozessor: Intel Core i7-13620H Intel Core i7-12650H Arbeitsspeicher: 32 GB 32 GB Grafikkarte: Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Massenspeicher: 1 TB SSD 1 TB SSD Netzteil: 140 W 90 W Gehäuse Gehäuse: 117 x 112 x 49.2 mm

652 g 117 x 112 x 49.2 mm

652 g Anschlüsse 3 x USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse

1 x USB 2.0 Anschluss

2 x USB4 Anschlüsse

1 x SD-Kartenleser

1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)

1 x 2.5GbE LAN Anschluss

2 x HDMI 2.0 Anschlüsse

1 x Stromanschluss 3 x USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse

1 x USB 2.0-Anschluss

2 x USB4-Anschlüsse

1 x SD-Kartenleser

1 x 3,5 mm Kopfhöreranschluss

1 x 2.5GbE LAN-Anschluss

2 x HDMI 2.0-Anschlüsse

1 x DC-Buchse Sonstiges Sonstiges: Intel WiFi 6E AX211

Bluetooth 5.2 Intel WiFi 6E AX211

Bluetooth 5.2 Software Software: Windows 11 Pro Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 559 Euro 503 Euro

Zwei Gaming-Grundgerüste

Wer sich einen kompakten Gaming-Rechner mit Abmessungen von nur 386 x 153 x 219 mm sowie einem Gesamtgewicht von rund 6,5 kg auf den Schreibtisch stellen möchte, für den hat Geekom den Mini Fun9 im Preis reduziert. Hier gibt es einen Intel Core i9-9980K der Desktop-Klasse mit acht bis zu 5,0 GHz schnellen Kernen und einer integrierten UHD-Grafik. Die lässt sich dank des zusätzlichen PCI-Express-Slots aufrüsten, wobei die Grafikkarte aus Platzgründen nicht länger als 321 mm sein darf.

Weiterhin lässt sich das Grundgerüst mit bis zu 64 GB an DDR4-Arbeitsspeicher ausstatten und bietet Platz für zwei M.2-Laufwerke. Anschlussseitig werden zahlreiche USB-3.2-Schnittstellen und sogar Thunderbolt sowie Dual-Gigabit-Ethernet geboten. Auch drahtlos per AX200-Chip wird bereits gefunkt. Für die Stromversorgung ist ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 500 W vormontiert.

Regulär kostet der Geekom Mini Fun9 699 Euro. Mit dem Code "CH200" lassen sich 200 Euro sparen, womit man das Basismodell schon ab 499 Euro bekommt.

In die gleiche Kerbe schlägt der Geekom Mini Fun11, bietet jedoch einen moderneren Intel Core i9-11900KB mit acht bis zu 4,9 GHz schnellen Kernen. Auch hier lässt sich eine dedizierte Grafikkarte wie eine AMD Radeon oder eine NVIDIA GeForce RTX mit einer Länge von bis zu 321 mm unterbringen, genau wie bis zu 64 GB DDR4-RAM und schnelle SSDs in den M.2-Steckplätzen. Außerdem gehören Thunderbolt 4, WiFi 6E und 2,5-Gbit/s-Ethernet zur Grundausstattung. Verschiedene USB-Anschlüsse wie USB 3.2-Gen2 oder Typ-C und natürlich entsprechende Audio-Ports sind ebenfalls an Bord. Ausgeliefert wird das System mit Windows 11 Pro und einem 500 W starken Netzteil.

Mit dem Code "CH300" können unsere Leser und Community-Mitglieder 300 Euro sparen und den Geekom Mini Fun11 bereits für 599 Euro statt 899 Euro erstehen.

Geekom Mini Fun Hardware Geekom Mini Fun11 Geekom Mini Fun9 Prozessor: Intel Core i9-11900KB Intel Core i9-9980HK Arbeitsspeicher: 32 GB 32 GB Grafikkarte: Intel UHD Graphics

dedizierte Grafik mit 321 mm möglich Intel UHD Graphics

dedizierte Grafik mit 321 mm möglich Massenspeicher: 1 TB SSD 1 TB SSD Netzteil: 500 W 500 W Gehäuse Gehäuse: 386 x 153 x 219 mm

6,5 kg 386 x 153 x 219 mm

6,5 kg Anschlüsse 1 x M.2 2280 PCIe Gen 4*4, bis zu 2TB

2 x M.2 2280 PCIe Gen3*4, bis zu 2TB Anschlüsse

2 x Thunderbolt 4 6 x USB 3.2 Gen2 Anschlüsse

1 x HDMI 2.0b Anschluss

1 x 2.5G RJ45 LAN Anschluss 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 * 4 oder SATA3 SSD, bis zu 2 TB E/A-Anschlüsse

2 x Thunderbolt 3

4 x USB 3.2 Gen2-Anschlüsse

1 x HDMI 2.0-Anschluss

1 x USB-C (nur Daten)

1 x 3,5 mm Kopfhörerbuchse

2 x Intel® Gigabit-Ethernet-Anschlüsse Sonstiges Sonstiges: Intel WiFi 6E AX210

Bluetooth 5.2 Intel WiFi 6 AX200

Bluetooth 5.2 Software Software: Windows 11 Pro Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 559 Euro 499 Euro

