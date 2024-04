Werbung

Mit dem in Kürze anbrechenden Mai fügt ALDI zwei neue Medion-Rechner seinem Sortiment hinzu. Dabei handelt es sich um eine All-in-One-Lösung mit Monitor und um einen Laptop.

Der All-in-One-PC Medion E27419 setzt auf einen Intel Core i5-13420H mit UHD-Grafik. Begleitet wird dieser von 16 GB an DDR4-Arbeitsspeicher und einer PCIe-SSD mit 512 GB. Durch die Integration von PC und Monitor in einem Gerät will der All-in-One PC für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen. Dabei soll sich der E27419 für Homeoffice sowie für Multitasking, Medienbearbeitung und Streaming eignen.

Der 27 Zoll (68,6 cm) große Bildschirm setzt auf eine Full-HD Auflösung mit IPS-Technologie. Obwohl das Gerät an sich bereits ein kompletter Computer ist, verfügt der Monitor dennoch über einen zusätzlichen HDMI-Eingang. Damit lässt sich der E27419 auch als Monitor für Firmen-Laptops, Streaming-Sticks oder Spielekonsolen nutzen.

Neben dem integrierten Wi-Fi 6E AX211 verfügt das Gerät zusätzlich auch über einen RJ45-Anschluss. Neben weiteren Anschlüssen ist auch bereits eine FHD-Kamera in das Gerät eingebaut. Diese lässt sich zum Schutz der Privatsphäre zudem mit einem Slider verdecken. Maus und Tastatur – beide kabellos – sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Der Medion E15433 ist ein Notebook mit 15,6-Zoll-FHD Display (1.920 x 1.080 Pixel) mit IPS-Technologie und Intel Core i7-1255U-Prozessor. Dieses setzt seinerseits auf 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit einer Taktfrequenz von bis zu 3.200 MHz und auf eine 1 TB große SSD. Der fest eingebaute 3-Zellen-Li-Polymer-Akku soll dazu eine Laufzeit von bis zu 9,5 Stunden ermöglichen. Der Laptop bietet Intel Wi-Fi AC9461 WLAN mit integrierter Bluetooth 5.1-Funktion und ist ebenfalls mit einer HD-Webcam (mit mechanischer Abdeckung) und Mikrofon ausgestattet.



Die neuen Modelle sind im ALDI Onlineshop erhältlich. Der Medion E27419 steht ab dem 8. Mai 2024 zum Preis von 699 Euro zur Verfügung und das Medion E15433 ab dem 11. Mai 2024 zum Preis von 649 Euro.