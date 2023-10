Werbung

ZOTAC hat neue ZBOX PRO Modelle basierend auf dem NVIDIA Jetson System on Module (SoM) vorgestellt, welche sich vornehmlich an Industriekunden ausrichten. Jeder NVIDIA Jetson stellt ein komplettes System on Module (SOM) mit Grafikprozessor, CPU, Speicher, Energieverwaltung und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen dar. Die Jetsons sind dabei in einer Vielzahl von Leistungs-, Energieeffizienz- und Formfaktorvarianten erhältlich, so dass diese von Kunden in zahlreichen Branchen eingesetzt werden können. Die ZBOX PRO Jetson Serie will dabei kosteneffiziente AI-Edge-Computing-Einheiten im kleinem Formfaktor mit ausgezeichneter Energieeffizienz, die für den 24/7-Betrieb optimiert ist, zur Verfügung stellen.

Die ARM-basierte Produktreihe umfasst den NVIDIA Jetson Nano, Jetson Orin Nano oder Jetson Orin NX SoM, welche laut ZOTAC bis zu 100 Billionen Rechen-Operationen pro Sekunde (TOPS) für KI-Inferenzpipelines ausführen können sollen. Diese Einheiten verfügen zudem über eingebaute Hardware-Watchdogs, die die Betriebszeit sicherstellen können, und industrietaugliche Hochgeschwindigkeitsschnittstellen für Sensoren und andere Peripheriegeräte.

NVIDIA Jetson ist dabei eine weltweit etablierte Plattform für autonome Maschinen und andere embedded Anwendungen. Diese umfasst zunächst die Jetson-Module, also Hochleistungsrechner mit kleinem Formfaktor. Daneben steht das NVIDIA JetPack SDK zur Softwarebeschleunigung zur Verfügung sowie ein Ökosystem aus Sensoren, SDKs, Services und Produkten zur weiteren Beschleunigung der Entwicklung. Jetson ist zudem auch kompatibel mit der KI-Software und den cloudbasierten Workflows anderer NVIDIA Plattformen.

Die neue ZBOX Pro Jetson-Serie, bestehend aus den fünf Modellen ZBOX PRO JETSON-N4, ZBOX PRO JETSON-ON4, ZBOX PRO JETSON-ON8, ZBOX PRO JETSON-OX8 und ZBOX PRO JETSON-OX16, und wird von Seiten ZOTACs mit einer Garantie von 3 Jahren ausgeliefert. Erhältlich sind die Geräte allerdings nur auf Anfrage.