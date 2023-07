Werbung

ASUS hat mit dem ExpertCenter PN64-E1 einen neuen Mini-PC angekündigt. Durch seine Unterstützung von bis zu vier Bildschirmen bietet sich das Gerät für Multi-Display-Konfigurationen in Geschäften, Restaurants, Hotels oder Videowänden in öffentlichen Räumen an, ebenso für die Erweiterung von Büroarbeitsplätzen.

Dem Intel-Core-Prozessor der 13. Generation, der den PN64-E1 antreibt, steht dabei eine Intel-Iris-Xe-Grafikeinheit zur Seite. Zudem lässt sich bis zu DDR5-4800 Arbeitsspeicher verwenden. Der PN64-E1 will durch Flexibilität überzeugen, die er mit seiner Anschlussvielfalt sicherstellen möchte. Dazu zählen zwei PCIe-4.0-x4-M.2-Slots, fünf USB-Ports, zwei Thunderbolt-4-Ports mit DisplayPort-1.4-Unterstützung, zwei HDMI sowie einen konfigurierbaren Port. Darüber hinaus bietet das Gehäuse schnellen Zugriff auf die Speicher- und Arbeitsspeichermodule, um so Upgrades des Gerätes einfach durchführen zu können.

Damit der Mini-PC eine Leistung auf Desktop-Niveau liefern kann, wurde von ASUS ein neues Wärmemodul mit einer speziellen Heatpipe verwendet, welches für eine bessere Wärmeableitung sorgen soll, während ein Aluminiumkühlkörper eine effiziente Leitfähigkeit ermöglichen möchte.

Der rückseitige Thunderbolt-Anschluss unterstützt laut Hersteller den Power-Delivery-Ein- und -Ausgang, sodass Benutzer den PN64-E1 über einen Power-Delivery-kompatiblen Monitor mit Strom versorgen können, was den Arbeitsbereich durch den Wegfall eines Stromkabels vereinfachen möchte. Alternativ kann dieser Anschluss andere Geräte mit Strom versorgen. Thunderbolt 4 an dem Mini-PC soll zudem Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s bereitstellen können.

Der PN64-E1 soll ein einzelnes 8K-Display bei 60 Hz oder bis zu vier 4K-Monitore bei 60 Hz über eine Kombination aus zwei HDMI-Anschlüssen, Thunderbolt 4 und dem konfigurierbaren Anschluss unterstützen können, sofern die HDMI-Option gewählt wurde. Wenn für den konfigurierbaren Anschluss HDMI 2.1 gewählt wird, kann er separat bis zu 8K oder 4K bei 60 Hz unterstützen.

Der ASUS Mini PC PN64-E1 ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu den folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: