Auf der Computex 2023 stellt ECS eine Vielzahl seiner Mini-PCs der LIVA-Familie aus und nutzt die Gelegenheit, auch ein paar neue Modelle ins Rennen zu schicken. Neu ist unter anderem die LIVA-Z5-Plus-Serie, welche zwar für den kommerziellen Zweck gedacht ist, die sich mit Blick auf die Leistung aber auch für den klassischen Einsatz im Büro eignen.

Während das ECS LIVA Z5E Plus in der Höhe etwas größer ausfällt, dafür aber auch die Option eines 2,5 Zoll großen Laufwerks bietet, fällt das ECS LIVA Z5 Plus schlanker aus. In beiden Varianten lässt sich eine schnelle PCI-Express-SSD im M.2-2280-Format unterbringen. Angetrieben werden die Barebones von einem nicht näher genannten Embedded-Prozessor der 13. Core-Generation der 15-W-TDP-Klasse, welcher die Option auf Intels vPro-Technik bietet und sich über zwei SODIMM-Speicherbänke mit DDR4-Arbeitsspeicher versehen lässt. Für die Grafiklösung zeichnet sich die im SoC integrierte Lösung verantwortlich.

Bis zu vier UHD-Monitore gleichzeitig kann die LIVA-Z5-Plus-Familie ansteuern, bietet aber auch so eine recht umfangreiche Anschlussvielfalt, die bis hin zu zweimal 2,5-Gbit/s-Ethernet und WiFi 6 sowie USB-C und klassischen Typ-A-Ports reicht. Mit der ECS LIVA Z5F Plus wird man außerdem eine komplett passiv gekühlte Variante mit weiteren Videoanschlüssen anbieten.

Wer es weniger schlicht und bei der Farbwahl mehr Auswahl haben möchte, für den hält ECS natürlich auch viele weitere Mini-PCs bereit, wie beispielsweise das ECS LIVA Q1L, das mit blau-goldenen Farbakzenten auf sich aufmerksam macht und als 74 x 74 x 34,6 mm kleiner Würfel Platz auf jedem Schreibtisch finden dürfte. Das Modell gibt es wahlweise mit Intel Pentium N4200 oder Celeron N3350, die auf 4 GB DDR4-RAM zurückgreifen können. Auf Seiten des Massenspeichers gibt es maximal 64 GB eMMC.

Für Nutzer, die mehr Rechenleistung benötigen, stellt man auf der Computex die ECS-One-Reihe aus, die mit gesockelten AMD- oder Intel-Prozessoren der 65-W-Klasse ausgerüstet werden können und in Sachen Konnektivität deutlich mehr zu bieten haben, dafür in der Grundfläche nicht ganz so kompakt ausfallen.

Alle auf der Computex 2023 gezeigten LIVA-Systeme sollen nach Deutschland kommen. Inzwischen arbeitet man mit einigen großen Vertriebsketten zusammen.