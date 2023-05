Werbung

Intel stellt mit dem NUC 13 Pro Desk Edition eine neue NUC-Serie vor, die sich vor allem in der Optik von den übrigen NUC-Modellen unterscheidet. Wie in der NUC-13-Pro-Serie üblich, kommen Prozessoren der 13. Core-Generation zum Einsatz. Die Bildausgabe erfolgt über die integrierte Grafikeinheit.

Das weiße Aluminium-Gehäuse ist sicherlich abgesehen von der technischen Daten der herausstechende Detail der NUC 13 Pro Desk Edition. Laut Intel adressiert man damit den "modernen Stil für jedes Zuhause oder Büro. Die kompakten Systeme haben ein elegantes silbernes Aluminiumgehäuse mit wabenförmigen Lüftungsöffnungen und eine strukturierte weiße Oberseite mit aufgedrucktem Intel NUC-Logo". Der NUC 13 Pro Desk Edition soll "stolz auf Schreibtischen und Regalen präsentiert" werden. Die Abmessungen werden mit 117 x 112 x 37 mm angegeben.

Ausgestattet sind die NUC 13 Pro Desk Edition entweder mit einem Core i7-1360P (4P+8E-Kerne) oder einem Core i5-1340P (ebenfalls 4P+8E-Kerne). Die integrierte Grafikeinheit verfügt entsprechend über 96 oder 80 EUs. Der Core-i7-Prozessor wird mit 2x 8 GB DDR4-3200 ausgeliefert, beim Core i5 sind es 2x 4 GB. Für den Einbau einer SSD vorhanden, ist ein M.2 22x80-Steckplatz, angebunden per PCIe x4 Gen 4 sowie ein weiterer M.2 22x42-Steckplatz, angebunden per PCIe x1 Gen 3, der für USB 3.2 Gen2 und SATA-SSD zur Verfügung steht. Unserem Verständnis nach, befindet sich im primärem PCIe-Steckplatz eine SSD mit 512 GB an Kapazität.

An Anschlüssen vorhanden sind 2x HDM 2.1, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ45 für das 2.5GbE, 3x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0 und eine 3,5 mm Audio-Buchse. An drahtlosen Verbindungen unterstützt werden Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit 120 W.

Der Verkaufsstart des NUC 13 Pro Desk Edition ist heute. Die Preisspanne für Modelle ohne Arbeitsspeicher, SSD und Betriebssystem liegt zwischen 420 und 630 US-Dollar. Vollausgestattete NUCs starten bei 625 US-Dollar und gehen bis 949 US-Dollar.