Der taiwanische Hersteller Shuttle hat jetzt neue Mini-PC-Barebones aus der "XPC slim"-Kategorie der Öffentlichkeit präsentiert. Besagte Barebones verfügen über ein eigens für dieses Format entwickeltes Shuttle-Mainboard mit dem CPU-Sockel LGA1700 und unterstützen Intel-CPUs der 12. Generation. Die zwei vorhandenen SO-DIMM-Steckplätze können mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher bestückt werden. Außerdem sind ein M.2-2280- und ein M.2-2230-Steckplatz vorhanden.

Das XPC Barebone DH610S kommt mit Dual-UHD-Display-Unterstützung und besitzt neben einer HDMI-2.0b-Schnittstelle auch einen DisplayPort 1.4. Darauf folgt das Modell DH610 mit einem 2,5-Gbit- und einem 1-Gbit-Netzwerkanschluss. Zudem können gleich drei UHD-Displays (HDMI 2.0b & 2 x DisplayPort 1.4) genutzt werden. Zusätzlich sind zwei COM-Ports verbaut. Das XPC Barebone DH670 hat ebenfalls zwei Netzwerkanschlüsse und COM-Ports, jedoch mit zusätzlich zwei HDMI-2.0b- und zwei DisplayPort-1.4-Schnittstellen.

Alle DH-Modelle aus der 600er Serie verfügen laut Shuttle über eine effiziente Heatpipe-Kühlung mit geregeltem Doppellüfter. Für die Montage an Wänden und Oberflächen liegt eine VESA-Halterung bei. Standfüße aus Aluminium sind separat erhältlich. Der Remote-Power-On-Anschluss kommt mit Pins an der Rückseite. Ein beliebiges zweipoliges Kabel und ein eigener Taster ermöglichen so einen Fernstart. Die Mini-PC-Barebones setzen auf ein 120-W-Netzteil mit 19 V. Der DH610 benötigt hingegen nur eine Spannung von 12 V. Das aus Stahlblech gefertigte Gehäuse hat die Maße von 19 cm x 16,5 cm x 4,3 cm (T x B x H).

Als optionales Zubehör für die genannte Modellreihe sind ein VGA-Anschlusskabel (PVG01), ein WLAN-ac/Bluetooth-Kit (WLN-M), ein WLAN-ax/Bluetooth-Kit (WLN-M1), eine Erweiterung zum Einbau einer 4G-Karte (WWN03), ein 19"-Rack Montage-Kit (PRM01), ein DIN-Rail Montage-Kit (DIR01) sowie eine VESA-Halterung (PV04) erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das XPC Barebone DH610S von Shuttle liegt bei 327 Euro. Für das DH610 werden 358 Euro fällig. Wer das DH670 sein Eigen nennen will, muss 383 Euro auf den Tisch legen. Alle Modelle sind ab sofort im Handel erhältlich.