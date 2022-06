Orange Pi 800: Ein Einplatinenrechner der sich in einer Tastatur versteckt

Bereits im November 2020 berichtete Hardwareluxx über den Raspberry Pi 400. Hierbei handelt es sich um einen Mini-Linux-PC, der in einer Tastatur untergebracht wurde. Der Hersteller Orange Pi hat das Konzept jetzt übernommen und mit dem Orange Pi 800 ebenfalls einen Einplatinenrechner in einer Tastatur vorgestellt. Der Mini-Rechner bietet neben einem Type-C-Power-Supply-Anschluss einen VGA- sowie HDMI-Port (4K@60fps). Außerdem ist ein Micro-SD-Card-Slot mit an Bord. Zudem finden sich auf der Rückseite der Tastatur ein Gigabit-Ethernet- und ein USB-2.0-Anschluss sowie zwei USB-3.0-Ports wieder. Des Weiteren können ein 26-Pin-IO-Interface und ein Headphone beziehungsweise MIC-Input genutzt werden.

Bei den Hardware-Spezifikationen setzt Orange Pi auf einen Rockchip RK3399 (28nm HKM Gprocess) sowie für die grafische Umsetzung auf einen ARM Mali-T860MP4. An Arbeitsspeicher sind insgesamt 4 GB (LPDDR4) verbaut. Der EMMC kommt auf 64 GB. Neben der bereits erwähnten LAN-Schnittstelle kann auch eine WiFi-Verbindung (Dual-band 2,4 GHz / 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac) sowie Bluetooth 5.0 genutzt werden. Die Abmessungen belaufen sich bei einem Gewicht von 358 g auf 286 mm x 122 mm x 22 mm.

Angaben zur unverbindlichen Preisempfehlung oder zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum machte das Unternehmen bislang noch nicht.