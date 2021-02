HPEs Spaceborne Computer-2 fliegt zur ISS

In wenigen Tagen soll HPEs Spaceborne Computer-2 (SBC-2) mit der 15. Versorgungsmission (Northrop Grumman Resupply Mission NG-15) zur International Space Station (ISS) fliegen. Seit 2017 umkreiste der SBC-1 die Erde und bietet eine Rechenleistung von 1 TFLOPS. Die erste Generation war gut ein Jahr im All und sollte vor allem ersten Tests dienen. Der SBC-2 soll nun zwei bis drei Jahre auf der ISS verbleiben und dort seine Dienste verrichten.

Nicht bekannt ist, welche Hardware im Spaceborne Computer-2 verbaut ist. HPE sprecht allerdings von GPUs, welche die Berechnungen beschleunigen sollen. Da HPE von einer doppelt so hohen Rechenleistung spricht, dürften hier 2 TFLOPS vorhanden sein, wobei unbekannt ist, um welche Genauigkeit es sich handelt.

Die Rechenleistung soll verwendet werden, um Daten aus Experimenten und Sensoren nicht mehr zur Erde senden und dort verarbeiten zu müssen, sondern um dies direkt auf der ISS tun zu können. Dies soll die Datenmenge reduzieren, die von der ISS übertragen werden muss, aber auch latenzsensitive Anwendungen profitieren natürlich davon. Bildanalysen sollen direkt über die GPUs erfolgen, so dass die Rohdaten nicht mehr zur Erden gesendet werden. Als Edge-Computing entstehen die wissenschaftlich interessanten Daten direkt im Server auf der ISS.

Der Spaceborne Computer-2 besteht aus einem HPE-Edgeline-Converged-EL4000-Edge-System und einem ProLiant-DL360-Server. Die genaue Konfiguration ist wie gesagt unbekannt. Die Strahlung im Low Earth Orbit (LEO) mit einer Höhe von 400 km soll keine Probleme machen, dies haben die Tests mit dem SBC-1 ergeben. Bei Missionen weiter in das Sonnensystemen spielt die Strahlung dann wiederum eine wichtigere Rolle. Hinzu kommt, dass es aufgrund der enormen Strecke zwischen zum Beispiel Erde und Mars zu Signallaufzeiten kommt, die bei etwa 20 Minuten liegen. Hier wird eine Echtzeit-Berechnung gewisser Daten noch entscheidender.

Computersystem auf der ISS sind aus mehreren Gründen nicht einfach im Handling. So sind bereits einige Tablets und Notebooks (ThinkPads) in der Umlauflauf, diese sind jedoch nicht direkt an das Internet angebunden. Über Remote-Software wird auf Rechner zugegriffen, die sich auf der Erde befinden und die ans Internet angeschlossen sind. Intern wird über VPNs und der Remoet-Software gearbeitet. Weitere Sicherheitsebenen wie Firewalls dürften hinzukommen, so dass die Systeme auf der ISS dem geringstmöglichen Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.

Der Spaceborne Computer-2 soll am 20. Februar zur ISS starten.