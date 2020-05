Neuer MEDION Multimedia-PC mit AMD Ryzen 3 ab dem 28. Mai bei ALDI SÜD erhältlich

Der Discounter ALDI SÜD hat jetzt bekannt gegeben, ab dem 28 Mai 2020 wieder einen neuen MEDION Multimedia-PC in sein Sortiment aufzunehmen. Der AKOYA E32006 verfügt über einen AMD Ryzen-3-3200G-Prozessor mit insgesamt vier Kernen sowie 4 Threads und einem L3-Cache von 4 MB. Bei der GPU setzt das Unternehmen auf die integrierte Radeon Vega-8-Grafikeinheit. Die Maße des Gehäuses belaufen sich auf 17 cm x 38 cm x 38,5 cm (B x H x T) bei einem Gesamtgewicht von circa 7,75 kg.

Bei der Festplatte setzt das Unternehmen auf eine 256 GB große PCIe-SSD. Der Arbeitsspeicher verfügt über insgesamt 8-GB-DDR4-RAM mit bis zu 2.666 MHz. Ebenfalls wurde ein Intel Wireless-AC 3165 mit integrierter Bluetooth-Funktion im neuen Medion-PC verbaut. Beim Betriebssystem ist ein Windows 10 in der Home-Edition vorinstalliert.

Neben einer USB-3.1-Gen-2-Typ-C-Schnittstelle an der Rückseite und einem HDMI- samt Display-Port finden sich beim neuen Aldi-PC insgesamt zwei USB-2.0-, vier USB-3.0- und eine RJ-45-Gigabit-Schnittstelle wieder. Ebenfalls mit an Bord ist ein USB-3.1-Gen-2-Typ-A-Anschluss. Außerdem lassen sich an der Front ein Multikartenleser für SD-/MS-/MMC-Speicherkarten und zwei USB-3.0-Ports am E32006 nutzen.

Im Lieferumfang ist neben dem Komplett-PC auch eine Tastatur sowie eine Maus und ein Netzkabel enthalten. Der Angebotspreis beläuft sich auf knapp 400 Euro.