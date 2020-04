Origin PC Ludicrous PC: Ein fahrbarer PC in Tesla-Optik

Origin PC ist für extreme Komplettsysteme bekannt. Der neue Ludicrous PC fällt nun aber selbst für die Verhältnisse dieses US-Unternehmens extrem aus. Denn der PC wird in einen fahrfähigen Tesla verbaut - wenn auch nur in eine Miniaturversion.

Entstanden ist dieses System in Kooperation mit dem erfolgreichen YouTuber MKBHD. Marques Brownlee (MKBHD) fährt privat Tesla. Das hat Origin PC dazu inspiriert, einen fahrbaren Spielzeug-Tesla als Behausung für ein neues Komplettsystem zu nutzen. Damit wird zwar nicht annähernd die Geschwindigkeit eines ausgewachsenen Teslas erreicht, der PC ist aber tatsächlich fahrbar. Und auch die Hupe ist funktionstüchtig. Unter der Motorhaube (bzw. im Frunk, also dem Frontkofferraum) verbaut OriginPC ein leistungsstarkes PC-System mit einem AMD Ryzen 9 3900X Zwölfkern-Prozessor, einem ASRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3, einer NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB RAM, einer 2 TB Corsair Force Series MP600-SSD für das Betriebssystem und einer 4 TB Samsung 860 PRO SSD als Datenlaufwerk. Zur Kühlung wird eine Corsair Hydro X-Wasserkühlung und zur Stromversorgung des PCs ein 750 Watt Corsair SFX-Netzteil verbaut. Auch eine Corsair iCUE-RGB-Unterbodenbeleuchtung darf nicht fehlen. Die Corsair-lastige Komponentenwahl lässt sich damit erklären, dass Origin PC seit 2019 zu Corsair gehört. Der PC-Name wurde in Anlehnung an den Ludicrous Modus mancher Teslas gewählt.

Auf dem MKBHD-Kanal wird der fahrtüchtige PC vorgestellt und promotet. Und tatsächlich handelt es sich nicht um ein Einzelstück, sondern um ein Komplettsystem, dass von Origin PC zumindest für eine begrenzte Zeit zum Kauf angeboten wird. Kaufinteressenten können ihren Mini-Tesla sogar konfigurieren und zwischen verschiedenen Lackierungen und Radfarben wählen. Auch eine passende Tesla-Abdeckung steht zur Auswahl. Die Hardwarekonfiguration ist hingegen weitgehend fix.

Wer sich vollelektrisch von seinem PC durch die Gegend fahren lassen will, muss einen Preis von knapp 14.000 Dollar verkraften.