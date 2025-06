Werbung

Nachdem wir gestern die GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC von MSI vorgestellt hatten, die bei einigen sicherlich nostalgische Gefühle aufwirbelt, erweitert MSI seine ohnehin schon gigantische Produktpalette um eine GeForce RTX 5060 8G Inspire ITX, die sich durch ihre Abmessungen auszeichnen soll.

Herausstellendes Merkmal dieser Karte sind deren Abmessungen: Mit 145 x 120 x 45 mm erfüllt die GeForce RTX 5060 8G Inspire ITX die Vorgaben der ITX-Norm und passt daher in besonders kompakte Gehäuse. Mit einer Länge von gerade einmal 145 mm ist sie aktuell das kürzeste Modell der GeForce RTX 5060. Die eben erwähnte GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC kommt auf 161 mm, im Preisvergleich findet sich eine ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Solo mit 164 mm.

Interessant ist womöglich auch das Design. Die frontseitige Abdeckung rund um den Lüfter ist gold- oder bronzefarben gehalten. Die Backplate liegt ebenfalls in dieser Farbe vor. Ein einzelner Lüfter sorgt für eine ausreichende Versorgung mit Frischluft. Auch einen semipassiven Betrieb sieht der Hersteller vor. Die TGP gibt MSI mit 145 W an, was der Kühler mit seinen Aluminiumlamellen und dem Boden aus Kupfer bewältigen können sollte. Zur Versorgung reicht ein einzelner 8-Pin-Anschluss aus.

Trotz der geringen Abmessungen sollen keine Abstriche bei den Anschlüssen gemacht werden müssen. Insgesamt sind vier Display-Anschlüsse vorhanden: Dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1.

Ob es die MSI GeForce RTX 5060 8G Inspire ITX auch hierzulande in den Handel schaffen wird, ist nicht bekannt. Die eben erwähnte ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Solo kostet rund 300 Euro.