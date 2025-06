Werbung

Einige werden sich sicherlich noch an die Kontroverse rund um die unterschiedliche Speicheranbindung der GeForce GTX 970 zurückerinnern, die vor etwas mehr als zehn Jahren für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgte. Aufgrund einer Beschneidung der Streaming-Multiprozessoren der GM204-GPU auf Basis der Maxwell-Architektur im Vergleich zum größeren Modell GeForce GTX 980 wurde auch die Crossbar als Schnittstelle zwischen den SMs und dem L2-Cache nebst der Speichercontroller beschnitten, so dass die insgesamt 4 GB an vorhandenem Grafikspeicher der GeForce GTX 970 anstatt über ein einheitliches Speicherinterface mit einer Breite von 256 Bit nur über ein 224 plus 32 Bit Konstrukt angebunden waren.

Nominell lag die Speicherbandbreite auch hier bei 224 GB/s, allerdings kamen nur 3,5 GB auf die volle Bandbreite, während die weiteren 512 MB auf nur noch etwa 36 GB/s gekommen sind. Eine ausführliche Analyse der damaligen Vorkommnisse findet ihr in der ausführlichen Berichterstattung von vor zehn Jahren.

Lange Rede, kurzer Sinn: Der brasilianischen Modder Paulo Gomes, der sich schon mit zahlreichen VRAM-Mods einen Namen gemacht hat, hat eine GeForce GTX 970 so modifiziert, dass diese mit Speicherchips mit doppelter Kapazität ausgestattet werden konnte. Die ursprüngliche Aufteilung und unterschiedliche Anbindung des Speichers hatte für die GeForce GTX 970 sicherlich gewisse Einschränkungen in der Leistung zur Folge. Im Hinblick auf die Segmentierung zwischen der GeForce GTX 980 und GeForce GTX 970 nutzte NVIDIA dieses Potential natürlich und positionierte die Karten dementsprechend. Aber wie hätte sich eine GeForce GTX 970 verhalten, wenn ihr mehr Speicher zur Verfügung gestanden hätte. Diese Frage klärt sich im Video von Peperaio Hardware, die die modifizierte Karte einigen Tests unterzogen haben.

Videocardz hat die Ergebnisse entsprechend aus dem Video aufbereitet:

Gegenüberstellung der GeForce GTX 970

GeForce GTX 970 mit 4 GB vs 8 GB Red Dead Redemption 2 +/- 0 % GTA 5 Enhanced +/- 0 % Counter Strike 2 +3 % Plague Tale Requiem +/- 0 % Cyberpunk 2077 (Niedrig) +5 % Cyberpunk 2077 (Hoch) +16 % Horrizon Forbidden West +40 % Last of Us Part 2 Remastered +24 %

Getestet wurden Spiele, die damals in 2015 noch nicht verfügbar waren. Als Auflösung wurde 1080p gewählt. In rund der Hälfte der Spiele sind gar keine Leistungsunterschiede zu erkennen, während einige wenige Spiele um ein paar Prozentpunkte zulegen. Offenkundig gibt es aber auch Spiele bzw. Einstellungen, die deutlich stärker profitieren. So legt Cyberpunk 2077 um 16 % zu, in Last of Us Part 2 Remastered sind es 24 % und Horizon Forbidden West profitiert um 40 %.

Ein ähnliches Verhalten lässt sich natürlich auch heute feststellen, wenn man eine GeForce RTX 5060 mit 8 GB Grafikspeicher in Einstellungen betreibt, in denen der Speicher schnell gefüllt ist. Limitierungen im Grafikspeicher gibt es heute und es gab sie auch damals schon.

GeForce GTX 970 @ 980 @ 8 GB

In einem zweiten Video ging es dann darum, ob und in welcher Form eine GeForce GTX 980 von einer Verdopplung des Speichers profitiert hätte. Anders als bei der GeForce GTX 970 war es aber nicht möglich die Kapazität des Speichers zu verdoppeln, da das BIOS nicht über die notwendigen Informationen verfügt bzw. andere Speicherchips unterstützt. Entsprechend hat der Modder die GPU einer GeForce GTX 980 auf das bereits modifizierte PCB der GeForce GTX 970 übertragen, welches für den 8-GB-Mod bereits verwendet wurde.

Allerdings stieg mit der Modifikation auch der Speichertakt der "GeForce GTX 980 mit 8 GB" an. Von 1.750 ging es auf 2.000 MHz. Getestet wurde der Unigine Superposition in 1080p und auch 8K.

Gegenüberstellung der Leistung

GeForce GTX 970 4 GB (3,5 GB) GeForce GTX 980 4 GB GeForce GTX 980 8 GB Unigine Superposition 1080P 3.178 Punkte 4.287 Punkte 4.443 Punkte Unigine Superposition 8K 698 Punkte 1.575 Punkte 1.945 Punkte

Während die Unterschiede zwischen der GeForce GTX 970 und 980 aufgrund der unterschiedlichen GPU-Ausbaustufe und Speicheranbindung in 1080p noch im erwarteten Normalmaß liegen, sind es in 8K mehr als doppelt so viele Punkte. Die "GeForce GTX 980 mit 8 GB" profitiert in 1080p kaum mehr, in 8K hingegen sind es 24 %.

Über die bisherigen Modding-Schritte hinweg sehen wir einige interessante Ergebnisse für die GeForce GTX 970, GeForce GTX 980 und das, was hätte sein können. Damals war das Werben mit 4 GB an Grafikspeicher für die GeForce GTX 970 sicherlich mehr als diskutabel und es bleibt zu hoffen, dass solche Fehler in der Kommunikation heute nicht mehr geschehen. Dann aber erinnert man sich sehr schnell an die fehlenden ROPs einiger Modelle der GeForce-RTX-50-Serie und das auch hier mangelnde Interesse an Aufklärung seitens NVIDIAs.