Dass AMDs Pläne für den Start der Radeon RX 9070 (XT) anders waren, als sie nun am Ende ausgeführt werden, wurde in den vergangenen Wochen immer offensichtlicher. Trotz Vorbereitungen und einer Vorschau auf die RDNA-4-Architektur hielt sich AMD auf der CES Anfang Januar mit Details zurück und überließ es seinen Partnern, zumindest die Hardware schon einmal zu zeigen. Immerhin gab es eine Vergleichsdemo zwischen FSR 3.1 und der neuen Variante FSR 4.

Da die ersten Boardpartner bereits mit den Vorbereitungen zum Start Mitte Januar begonnen hatten und selbst die Shops hinter vorgehaltener Hand bestätigten, dass sie die ersten Karten in den Lagern hätten, sah sich AMD dann doch gezwungen, zumindest einen ersten Zeitrahmen zu nennen:

Im März sollen die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 nun auf den Markt kommen. Bisher noch ohne offizielle Preisangabe.

In den vergangenen Tagen gab es zusammen mit den Meldungen der Shops, diese hätten bereits Bestände der Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070, auch Spekulationen zum Preis. Franz Azor, Marketing-Chef für die Gaming-Produkte bei AMD, reagierte nun auf die aufkommenden Meldungen, ursprünglich sei für die Radeon RX 9070 XT ein Preis von 899 US-Dollar geplant gewesen. Dies dementiert er (siehe oben).

In gewisser Weise hat AMD sich den Preisrahmen für die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 bereits selbst vorgegeben. Schaut man sich AMDs Positionierung an, dann soll sich eine Radeon RX 9070 XT in etwa auf dem Leistungsniveau einer GeForce RTX 4070 Ti bewegen. Die Radeon RX 9070 leicht darunter, womöglich etwas über einer GeForce RTX 4070 Super. Letztgenannte Karte wurde im vergangenen Jahr von NVIDIA für 659 Euro eingeführt. Auf sie wird die GeForce RTX 5070 folgen, die im Februar für 649 Euro in den Handel kommen soll. Die GeForce RTX 5070 Ti soll 879 Euro kosten.

Diese Modelle dürften in etwa die Zielvorgaben für AMD und die Radeon RX 9070 XT sein – sowohl in der Leitung wie auch dem Preis. Damit dürfte eine Radeon RX 9070 XT aber auch nicht viel teurer, tendenziell sogar günstiger sein. 899 US-Dollar stehen somit außer Frage und wurden aus offensichtlichen Gründen von AMD dementiert.

Wo genau sich die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 hinsichtlich ihrer Leistung positionieren werden, weiß nur AMD. Die GeForce RTX 5070 und womöglich noch die GeForce RTX 5070 Ti könnten die Gegenspieler sein – wenn es gut läuft für AMD. Die genauen Leistungsdaten der Blackwell-Karten für die Mittelklasse könnte AMD noch abwarten und sich dann entsprechend aufstellen.