Werbung

Ein Marktstart vermutlich im Dezember und erste Bilder zweier Custom-Designs von ASRock – die Informationslage rund um Intels kommende Arc-Generation alias Battlemage ist schon ganz gut, es fehlt aber noch der finale Schliff für ein rundes Bild. In den vergangenen beiden Tagen gab es nun weitere Informationshappen und darunter auch die vermeintlichen technischen Daten und der Preis.

X-Nutzer momomo_us hat eine Listung einer Intel Arc B580 Limited Edition (so lautet der Name des Referenzdesigns von Intel) aufgetan und hier wird auch ein Preis genannt: Rund 250 US-Dollar soll die Karte kosten. Die von uns zur Einführung getestete ASRock Arc A580 Challenger OC kam damals für 215 Euro in den Markt, inzwischen sind wir bei 190 Euro angekommen. Eine Arc B580 für 250 US-Dollar läge also deutlich unter dem, was AMD und NVIDIA für ihre Mittelklasse-Lösungen verlangen. Das neue Intel-Modell wird aber zunächst noch beweisen müssen, welche Modelle die Gegenspieler sind. Ausgegangen wird aktuell von einem Leistungsniveau im Bereich einer GeForce RTX 4060 (Ti).

Gegenüberstellung der Arc-Varianten Arc B580 Arc A580 Xe-Cores 20 24 GPU BMG-G10 ACM-G10 FP32-Einheiten 2.560 3.072 Raytracing-Einheiten 20 24 XMX-Einheiten 320 384 GPU-Takt 2.800 MHz 1.700 MHz GDDR6-Speicher 12 GB 8 GB Speicherinterface 192 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 456 GB/s 512 GB/s Anbindung 8x PCIe 5.0 16x PCIe 4.0 TBP - 185 W

Die Intel Arc B580 soll 20 Xe-Kerne besitzen und käme damit auf 2.560 FP32-Rechen- bzw. Shadereinheiten. Der GPU-Takt soll 2,8 GHz betragen, was deutlich mehr als bei der Alchemist-Generation wäre. TSMC dürfte der Auftragsfertiger für Intels zweite GPU-Generation sein. In welcher Strukturbreite die Chips gefertigt werden, ist noch nicht bekannt.

Der Grafikspeicher wächst im Vergleich zur Arc A580 um 50 % von 8 auf 12 GB. Das Speicherinterface wird allerdings etwas kleiner und ist nur noch 192 Bit breit. Da der GDDR6-Speicher aber etwas höher taktet, fällt die Speicherbandbreite mit 456 GB/s nur geringfügig geringer aus.

Mit einem vermuteten Start im Dezember dürften wir in Kürze die offiziellen Informationen zur Intel Arc B580 vorliegen haben.