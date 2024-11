Werbung

Die konkreten Hinweise, dass Intel die zweite ARC-Generation alias Battlemage noch im Dezember vorstellen wird, erhalten nun Unterstützung durch eine Listung bei Amazon (via Videocardz), wo bereits eine ASRock Intel ARC B580 Steel Legend zu finden ist. Als Intel ARC B580 handelt es sich anhand der Modellnummer um die Mittelklasse-Lösung, die noch von einer ARC B7XX ergänzt werden dürfte.

In den Produktdetails nennt Amazon 12 GB an GDDR6-Grafikspeicher, die über ein 192 Bit breites Speicherinterface angebunden sind. Hinsichtlich der GPU-Architektur genannt wird Xe2-HPG. Für die Xe2-Architektur hat Intel sämtliche Aspekte gegenüber dem Vorgänger verbessert. Der grundsätzliche Aufbau der Xe2-Kerne und der GPU als Gesamtkonstrukt bleibt sehr ähnlich. Bisher kennen wir auch nur die Ausführung, wie sie in Lunar Lake zum Einsatz kommt und diese kann sich deutlich von einer Desktop-Variante unterscheiden. Zum Einsatz kommen offenbar die Xe Matrix Extensions (Intel XMX), die dann auch für das Intel Xe Super Sampling (Intel XeSS) verwendet werden.

Angaben zur Anzahl der Xe2-Kerne macht Amazon nicht. Ebenso nicht zum Takt. Für den Speicher werden 2.800 MHz genannt. Bei der GPU werden 19 GBit/s genannt – vermutlich muss man beide Angaben einfach tauschen und die GPU läuft mit 2.800 MHz. Das PCI-Express-Interface soll acht Lanes breit sein. Da es sich um PCI-Express 5.0 handeln dürfte, sollten eine Anbindung über acht Lanes ausreichend sein, da wir hier von der gleichen Anbindung wie bei PCI-Express 4.0 mit 16 Lanes sprechen. Warum das Interface nur acht Lanes breit sein könnte, hat, sollte dies zutreffen, die gleichen Gründe wie bei AMD und NVIDIA: Ein schmaleres Interface reduziert die Größe auf dem Chip und spart damit Chipfläche ein.

Als ASRock Intel ARC B580 Steel Legend verwendet die Karte einen recht großvolumigen Kühlkörper, der deutlich größer als das PCB ist. Drei Axiallüfter sorgen für die notwendige Frischluft. Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse, was noch keine direkten Rückschlüsse auf die Leistungsaufnahme zulässt. Den 12VHPWR bringt ASRock also nicht zum Einsatz. Ob das für alle Battlemage-Karten so der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Auf der Slotblende zu erkennen sind dreimal DisplayPort und einmal HDMI. Welche Standards hier zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt.

Neben der ASRock Intel ARC B580 Steel Legend zu finden ist auch eine ASRock Intel ARC B580 Challenger. Diese ist etwas kompakter und verwendet nur zwei Axiallüfter. Auch kommt dieses Modell mit einem 8-Pin-Anschluss zur zusätzlichen Stromversorgung aus. Somit dürfte die TDP nicht höher als 225 W (150 W + 75 W) liegen.

Da Amazon den GPU- und Speichertakt wohl vertausch hat, kommt das Challenger-Modell auf einen GPU-Takt von 2.740 MHz und taktet somit etwas geringer. Ansonsten aber gibt es bei den technischen Details wohl keine Unterschiede.

Wann Intel die zweite ARC-Generation alias Battlemage offiziell vorstellen wird, ist nicht bekannt. Zumindest eine Grafikkarten-Neuvorstellung wird es offenbar noch in diesem Jahr geben. AMD hat die RDNA-4-Karten für Anfang 2025 bereits bestätigt. Bei NVIDIA deutet ebenfalls alles auf das erste Quartal 2025 hin.