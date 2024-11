Werbung

Bis auf die ersten Details zur Xe2-Architektur im Rahmen der Vorstellung der Core-Ultra-200V-Prozessoren alias Lunar Lake ist es in den vergangenen Wochen und Monaten erstaunlich ruhig um die nächste Arc-Generation namens Battlemage geworden. Per Weibo-Posting (via Videocardz) meldet sich nun der treffsichere Leaker Golden Pig Upgrade und spricht davon, dass es schon im Dezember Neuigkeiten geben wird.

Anders als für die nächste GeForce-Generation, zu der es in den kommenden Wochen weitere Leaks geben dürfte, da die Boardpartner mit ersten Samples ausgestattet werden, deutet der Leaker für Intel konkretere Erkenntnisse wie Leistungsdaten an. Bereits im Frühjahr war erstmals die Rede davon, dass die Battlemage-Karten noch vor dem Black Friday, der auf Ende November fällt, erscheinen könnten.

Ob wir tatsächlich noch vor AMD (hier wurden die RDNA-4-Karten für Anfang 2025 bereits bestätigt) und NVIDIA die nächste Arc-Generation sehen werden, bleibt abzuwarten – wie immer bei solchen Gerüchten.

Für die Xe2-Architektur hat Intel fast sämtliche Aspekte einer Grafik-Architektur verbessert. Der grundsätzliche Aufbau der Xe2-Kerne und der GPU als Gesamtkonstrukt bleibt aber sehr ähnlich. Bisher kennen wir auch nur die Ausführung, wie sie in Lunar Lake zum Einsatz kommt und diese kann sich deutlich von einer Desktop-Variante unterscheiden. Man darf also gespannt sein, ob Intel mit der zweiten Arc-Generation mehr als nur eine preisliche Alternative zu den Lösungen von AMD und NVIDIA aufsteigen kann.