SAPPHIRE Technology gibt eine Zusammenarbeit mit 11Bit Studios bekannt. Das Spiele-Studio ist bekannt für Titel wie This war of mine und die Frostpunk-Serie. Als Ergebnis der Kollaboration erhält die neue Grafikkarte SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT erhält eine exklusive Frostpunk 2 Edition. Diese limitierte Edition kommt zusammen mit einigen exklusiven Extras: emaillierte Pins, Tastaturcaps und einem Code für die Deluxe Edition von Frostpunk 2.

Frostpunk 2 ist die Fortsetzung des City-Builders, den 11Bit Studios 2018 für PC veröffentlicht hat. Spieler tauchen dabei in eine unbarmherzige Welt ein, die in Schnee und ewig gefrorene Landschaften gehüllt ist. Die Mischung aus Strategie und Survival konnte viele Fans für sich gewinnen. Am 25. Juli 2024 wird die Fortsetzung veröffentlicht. Die Grafikkarte von SAPPHIRE spiegelt die Thematik des Spiels wider und verfügt über eine frostig-weiße Lüfterabdeckung und eine ölschwarze Metallrückwand, die mit rostigen Sprenkeln verziert ist. Sie hat zudem ein ARGB-Logo, das standardmäßig auf das charakteristische Frostpunk 2-Orange eingestellt ist. Das Logo kann nach Belieben leicht angepasst oder ausgeschaltet werden, um individuellen Vorlieben gerecht zu werden.

Die Karte wird in einer speziell designten Frostpunk 2 Box geliefert. Darin enthalten sind auch drei emaillierte Pins, drei limitierte Tastaturcaps und das passende Werkzeug für den Austausch der Caps. Zudem gibt es noch den Spielecode für den Download der Deluxe Edition von Frostpunk 2. Für einen stabilen Einbau der Karte sorgt eine L-förmige Grafikkartenhalterung in Weiß.

Die SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition basiert auf der AMD RDNA 3 Architektur. Für eine flüssige Performance in WQHD-Auflösung sollen 54 Compute Units und 3.456 Streamprozessoren sorgen. Hinzu kommen ein Boost Takt von bis zu 2.584 MHz und ein Spieletakt von bis zu 2.226 MHz. Die Karte bietet 12 GB GDDR6 Speicher mit 18 Gbps und 48MB AMD Infinity Cache der zweiten Generation. Als Anschlüsse finden sich zwei HDMI 2.1a und zwei DisplayPort 2.1. Die Karte unterstützt bis zu vier Monitore mit bis zu 8K-Auflösung.

Die SAPPHIRE Tri-X Kühltechnologie mit drei weißen Lüftern mit Angular Velocity Lüfterblättern hält die Karte auf passender Temperatur. Die Lüfter sind außerdem mit doppelten Kugellagern ausgestattet. Der erzeugte Luftstrom kühlt die darunter liegenden Aluminiumfinnen, welche die Abwärme der GPU, des Speichers und der Stromversorgungskomponenten verteilen, die über fünf Komposit-Heatpipes abgeleitet werden. Die SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition ist bei ausgewählten SAPPHIRE Händlern ab Juli 2024 verfügbar. Alle Informationen finden sich auch auf der offiziellen Produktseite.