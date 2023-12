Werbung

Der 12VHPWR-Stecker und der dazugehörige Anschluss erzeugen weiterhin negative Schlagzeilen. Allen voran wurden einige RTX-4090-Grafikkarten zum Opfer, in dem es zu geschmolzenen 12VHPWR-Steckern kam. Jüngst wurden von Cablemod die 1.0- und 1.1-Adapter offiziell zurückgerufen und das Unternehmen warnt sogar davor, diese weiterhin einzusetzen. Passend zu diesem Thema wurde von Seasonic nun ein neues 12VHPWR-Kabel für die eigenen Netzteile angekündigt, dessen Stecker in L-Form um 90 Grad angewinkelt ist.

Zwar bietet der Netzteil-Spezialist Seasonic bereits ein 12VHPWR-Kabel für die eigenen Netzteile an, doch ist der Stecker selbst nicht angewinkelt und gerade in kleinen Gehäusen sollte weiterhin darauf geachtet werden, dass das Kabel nicht zu verfrüht abgeknickt wird, um einen möglichen Schaden vorzubeugen. Empfohlen wird das Abknicken erst nach 35 mm. Seasonic hat daher an einem neuen Kabel gearbeitet, für das das Unternehmen nun 100 freiwillige Beta-Tester mit passender RTX-40-Grafikkarte sucht, bevor das Kabel offiziell freigegeben wird.

Das neue Kabel entspricht dabei dem ATX-3.1-Standard und kann bis zu 600 Watt durchreichen. Bei dem vorliegenden 12V-2x6-PCIe-Kabel wurden die vier Sense-Pins gekürzt, sodass der Stecker wirklich korrekt sitzen muss, bevor der Strom fließt. Dabei kommen laut Seasonic hochwertige 16AWG-Kabel zum Einsatz inklusive der Ummantelung vom ersten Kabel. Um jedoch auch in engen Gehäusen den Knick im Kabel zu umgehen, wurde der Stecker selbst in L-Form um 90 Grad angewinkelt, was natürlich die größte Neuerung darstellt.

In Anlehnung der unterschiedlich ausgerichteten 12VHPWR-Anschlüsse der RTX-40-Grafikkarten wird es seitens Seasonic nur eine Version des neuen Kabels geben. Dadurch hängt es von der jeweiligen Grafikkarte ab, ob das Kabel nach oben oder nach unten geführt wird.

12VHPWR-Kabel vor Biegung erwärmen

Für den Fall, dass das 12VHPWR-Kabel platzbedingt vorzeitig abgeknickt werden muss, hat Seasonic generell die Empfehlung ausgesprochen, das Kabel vor dem Knicken vorsichtig zu erwärmen, beispielsweise mit einem Haartrockner. Dieses und weitere Tipps, die im Zusammenhang mit den Seasonic-Netzteilen und den RTX-40-Grafikkarten stehen, hat Seasonic in einem gesonderten Artikel zusammengefasst.

Bei den ganzen negativen Meldungen rund um das Thema 12VHPWR muss man an dieser Stelle allerdings auch berücksichtigen, dass nun keine grundlegende Panik ausgerufen werden sollte und muss. Es sind inzwischen jede Menge RTX-40-Grafikkarten mit 12VHPWR-Anschluss im Umlauf und die Anzahl der Fälle mit geschmolzenden Anschlüssen und Kabeln sind noch nicht im großen Umfang gegeben. Hinzu kommt, dass es sich im Regelfall um eine RTX 4090 handelt(e), die im Vergleich zu den anderen Modellen weit mehr Energie für sich beanspruchen kann.