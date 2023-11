Werbung

Aktuell lässt NVIDIA eine Aktion laufen, bei der beim Kauf einer ausgewählten Grafikkarte der GeForce RTX 40-Serie dem Käufer zusätzlich drei Monate PC Game Pass und GeForce NOW Priority kostenlos mit dazu gegeben werden.

Teilnahmeberechtigte Produkte sind dabei die GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti sowie die GeForce RTX 4060. Beim Kauf einer solchen Grafikkarte erhält der Käufer unentgeltlich einen digitalen Download-Code für den PC Game Pass und GeForce NOW Priority zur Verfügung gestellt. Die Codes sind limitiert auf einen pro Käufer und nur solange der Vorrat reicht. Das Enddatum der Aktion ist der 8. Januar 2024. Das Ende des Einlösungszeitraums ist zudem bereits der 22. Februar 2024.

Mit dem PC Game Pass haben die Nutzer drei Monate Zugriff auf hunderte PC-Spiele aus Microsofts Game Pass-Angebot, darunter auch immer wieder brandneue Titel. Ebenfalls mit dabei ist eine vollwertige EA Play-Mitgliedschaft. Durch das wechselnde Angebot bekommen Nutzer die Möglichkeit, regelmäßig neue Spiele präsentiert zu bekommen. Regulär würde das dreimonatige Abonnement gut 30 Euro kosten.

GeForce NOW ist hingegen die eigene Cloud-Gaming-Plattform von NVIDIA. Damit können Nutzer sowohl am PC, Mac, Fernseher, Chromebook oder dem Mobilgerät spielen. Dabei sollen die Nutzer keine Abstriche bei der Auswahl der Spiele machen müssen. Jeder kann dort auf all seine Bibliotheken mit allen Titeln zugreifen, also auch auf etwa Steam oder den Epic Games Store. Die Priority-Mitgliedschaft ermöglicht dabei einen bevorzugten Zugriff auf Premium-Gaming-Server. Damit einher gehen längere Gaming-Sessions und RTX, zumindest für die Spiele, die es unterstützten. Die Priority-Mitgliedschaft von GeForce NOW kostet regulär 54,99 Euro für sechs Monate, also 9,17 Euro im Monat. Insgesamt können so Käufer einer neuen Grafikkarte mit der Aktion Leistungen im Wert von etwa 60 Euro gratis mitnehmen.