Ab dem 6. September sollen die Radeon RX 7800 XT und Radeon RX 7700 XT im Handel verfügbar sein. Während für erstgenanntes Modell die GeForce RTX 4070 das entsprechende Gegenstück aus dem Hause NVIDIA ist, soll es bei der Radeon RX 7700 XT die GeForce RTX 4060 Ti sein.

549 Euro soll die Radeon RX 7800 XT kosten, die günstigsten Modelle der GeForce RTX 4070 sind ab 590 Euro verfügbar. Für die Radeon RX 7700 XT soll es ab 489 Euro losgehen. Eine GeForce RTX 60 Ti ist ab 399 Euro zu bekommen. Dann verfügt diese aber nur über 8 GB an Grafikspeicher, während es bei der Radeon RX 770 XT 12 GB sind.

An dieser Stelle kommt nun das von NVIDIA stiefmütterlich behandelte Modell der GeForce RTX 4060 Ti mit doppeltem Grafikspeicher ins Spiel. Diese sollte nicht zum offiziellen Start der GeForce RTX 4060 Ti erscheinen und kostete zudem auch noch so viel, dass eher die GeForce RTX 4070 zu empfehlen war. Preis und Nähe zum nächsthöheren Modell sorgten dafür, dass viele Boardpartner wenn überhaupt, nur ein Modell auf den Markt brachten und diese auch nicht an die Presse verschickten.

Nun aber rückt die GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB in den Fokus, denn der Grafikspeicher spielt zunehmend eine wichtigere Rolle und hier hat die GeForce RTX 4060 Ti ihre Achillesferse. Zum aktuellen Zeitpunkt mögen sich die 8 GB Grafikspeicher noch nicht überall negativ auswirken, aber es gibt bereits Grenzfälle, in denen das der Fall ist. Die Preise für dieses Modell sind in den vergangenen Tagen stark gesunken. Von teilweise deutlich über 500 Euro auf inzwischen knapp über 460 Euro. Aus dem stiefmütterlich behandelten Modell wird also offenbar der Retter für NVIDIA.

Die Tests werden zeigen müssen, wie sich die Radeon RX 7700 XT und Radeon RX 7800 XT schlagen werden. Eine GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB wird uns zum Launch-Test der beiden Modelle aber vermutlich nicht zur Verfügung stehen. NVIDIA hat offenbar erst jetzt erkannt, dass dieses Modell seine Daseinsberechtigung hat.