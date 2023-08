Werbung

Auch wenn der offizielle Release von erwarteten Science-Fiction-Action-Rollenspiel Starfield erst am 06. September erfolgt und NVIDIA kein Partner von Bethesda ist, wurde am gestrigen Tag der passende Game-Ready-Treiber mit der Version 537.13 veröffentlicht. Ganz nebenbei gilt dies auch für ICARUS: New Frontiers. Ganze 644 MB bringt der GeForce 537.13 auf die Waage und bringt darüber hinaus auch die G-Sync-Compatible-Unterstützung von acht neuen Displays mit.

Die Vorbesteller der digitalen Premium Edition zu Starfield können bereits ab dem 01. September um 2 Uhr in der Früh loslegen, währenddessen die Besitzer der Standard-Version bis zum offiziellen Release am 06. September warten müssen. Am 17. August wurde der Preload für die XBox gestartet. Doch selbst dann ist NVIDIA dieses Mal sehr früh dran und liefert bereits ab sofort den passenden Game-Ready-Treiber. Mit inkludiert ist natürlich auch der HotFix-Treiber 537.09, mit dem das Direct-Storage-Problem bei Ratchet & Clank: Rift Apart gelöst wurde.

Doch wurden mit dem GeForce 537.13 auch einige Fehler behoben:

[Battlefield 2042] Game stability can decrease when applying GeForce ExperienceFreestyle filters [4170804]

[Ratchet & Clank: Rift Apart] Performance fluctuations due to issues between DirectStorage and NVIDIA Reflex [4212649]

[Vegas Pro FX] Preview not working on some notebook configurations [3752618]

Zu den Open Issues zählen hingegen:

[Halo Infinite] Significant performance drop is observed on Maxwell-based GPUs.[4052711]

[DaVinci Resolve] This driver implements a fix for creative application stability issues seen during heavy memory usage. We’ve observed some situations where this fix has resulted in performance degradation when running DaVinci Resolve. This will be addressed in an upcoming driver release. [4172676]

Acht neue Displays mit G-Sync-Compatible

Wie anfangs angedeutet, werden mit dem GeForce 537.13 zudem auch acht neue G-Sync-Compatible-Displays unterstützt:

AOC AG275QZ (27", IPS, 2.560 x 1.440, 48-270 Hz)

AOC AG275QXP (27", IPS, 2.560 x 1.440, 48-180 Hz)

AOC AG275QXPD (27", IPS, 2.560 x 1.440, 48-180 Hz)

ASUS VG27AQL3A (27", IPS, 2.560 x 1.440, 48-180 Hz)

ASUS VG279QM1A (27", IPS, 2.560 x 1.440, 48-240 Hz)

Philips TV 42OLED808 (42", OLED, 3.840 x 2.160, 48-120 Hz)

Samsung Odyssey G93SC (49", OLED, 5.120 x 1.440, 48-240 Hz)

Samsung Odyssey G95SC (49", OLED, 5.120 x 1.440, 48-240 Hz)

Der GeForce 537.13 ist, wie gewohnt, über die NVIDIA-Webseite oder über die Experience-App beziehbar und ist für Windows 10 (64 Bit) und Windows 11 erhältlich.