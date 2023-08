Werbung

Was über einen gewissen Zeitraum unter Enthusiasten fast schon ein Volkssport war, wird seit der GeForce-GTX-900-Serie (Maxwell) durch einen Sicherheits-Chips namens Falcon innerhalb der NVIDIA-GPUs verhindert. Das Flashen einer anderen vBIOS-Datei, bzw. das Umgehen der entsprechenden Signaturen ist seither nicht mehr möglich.

Über einen Bypass scheint es nun aber doch möglich zu sein, ein unauthorisiertes BIOS auf eine Grafikkarte mit NVIDIA-GPU zu flashen. Entwickelt wurden die Tools von den Entwicklern der Flash-Werkzeuge OMGVflash und NVflashk. OMGVflash umgeht in der neuesten Beta-Version alle Signatur-Prüfungen. Details zur Software sind im Forum von TechPowerUp zu finden. Auch zu NVflashk gibt es hier einen entsprechenden Thread. Hier sind die entsprechenden Download-Links ebenfalls zu finden.

Damit ist es nun auch theoretisch wieder möglich, ein vBIOS einer High-End-Karte mit mehr Spielraum beim Power-Limit auf eine günstigere Karte zu flashen. Außerdem denkbar ist es ein Test-vBIOS der GeForce RTX 4090 mit einer GPU-Spannung von maximal 1,1 V zu verwenden, denn alle später an die Käufer ausgelieferten Karten ermöglichten nur 1,07 V. Selbst Anpassungen am vBIOS werden nun denkbar, so dass eine Lüfterkurve nicht mehr nur per Software angepasst werden kann, sondern direkt im vBIOS. Gleiches gilt für die Taktraten und vieles mehr.

Sowohl OMGVflash als auch NVflashk basieren auf NVFlash. Nur eine kleine Modifikation an NVFlash soll notwendig sein, damit der Bypass funktioniert.

Aber mit großer Macht kommt große Verantwortung, denn natürlich sperrt NVIDIA das vBIOS aus vielerlei Gründen und einer dieser ist, damit der Nutzer seine Hardware mit solchen Maßnahmen nicht funktionsunfähig macht. Natürlich gehören Sicherheitsaspekete und eine künstliche Marktsegmentierung zu diesen Gründen, aber mit der Umgehung der Sperre können sich Nutzer nun relativ leicht auch falsche vBIOS-Versionen auf ihre Karte flashen und jeglicher Eingriff dieser Art führt zum Erlöschen der Garantie. Ein verantwortungsvoller Umgang ist gefragt, wenn es um den Tausch oder die Modifikation des vBIOS geht.

An einigen Beispielen zeigen die Entwickler der beiden Werkzeuge die Möglichkeiten auf. Einmal wird eine ASUS TUF GeForce RTX 4090 mit einem 1.000-W-BIOS geflasht und in einem zweiten Beispiel das BIOS einer Founders Edition auf eben diese TUF GeForce RTX 4090 von ASUS aufgespielt.