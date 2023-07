Werbung

Sowohl für die AD106- wie auch die AD107-GPU hat sich NVIDIA dazu entschieden, das PCI-Express-Interface auf acht Lanes zu beschränken. Einerseits wird dies mit der Einsparung an Chipfläche begründet, andererseits aber auch mit der Tatsache, dass ein schmaleres Interface im Notebook-Einsatz etwas Strom einspart.

Sowohl für die GeForce RTX 4060 Ti wie auch die GeForce RTX 4060 mit jeweils 8 GB Grafikspeicher haben wir uns angeschaut, ob das schmalere Interface einen Einfluss auf die Leistung hat. Unter Verwendung von PCI-Express 4.0 sind acht gegenüber 16 Lanes noch kein Problem, denn die 15,754 GB/s bei acht Lanes reichen sicherlich aus. Wenn man die Karten nun aber auf einer Plattform einsetzt, die nur PCI-Express 3.0 unterstützt bleibt davon mit 7,877 GB/s nur die Hälfte übrig.

Das Ergebnis unserer Benchmarks für den Vergleich zwischen PCIe 3.0 x8 gegenüber PCIe 4.0 x8: Ja, ein minimaler Einfluss ist messbar, er wird für den Spieler aber nicht spürbar sein.

Die AD106- und AD107-GPU bieten aber nun einmal nur acht Lanes. Die Grafikkarten-Hersteller setzen aber weiterhin ein PCB um, welches physikalisch 16 Lanes bieten könnte, umgesetzt werden allerdings derer nur acht.

Palit ist nun einer der ersten Hersteller, der auf den großen Steckplatz verzichtet. Die Modelle der GeForce RTX 4060 verfügen allesamt nur über den kürzeren Stecker, wie Twitterer @fpsojisan_yt zunächst aufgefallen ist.

Die GeForce-RTX-4060-Serie sind die ersten Karten der 60er-Modelle, die derart beschnitten sind. AMD ging diesen Weg schon mit der Radeon-RX-6500- und 6600-Serie bzw. der Navi-23- und Navi-24-GPU, die in dieser Form zumindest bezogen auf die Navi-24-Karten nicht für den Desktop-Einsatz vorgesehen waren. Die Radeon RX 7600 verwendet die Navi-33-GPU, die ebenfalls nur acht Lanes bietet.

Diese Strategie werden die GPU-Hersteller in dieser Form sicherlich fortführen. Die eingesparte Chipfläche ist nicht unerheblich, die Auswirkungen auf die Leistung in so weit vernachlässigbar, als dass sie die Einsparungen bei den Kosten aufwiegen. Mit PCI-Express 5.0 würde sich die zur Verfügung stehende Bandbreite bei acht Lanes auf 31,508 GB/s verdoppeln. Damit hätten die GPU-Hersteller neue Argumente für eine Beschneidung des PCI-Express-Interface.