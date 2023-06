Werbung

Im Rahmen der Bekanntgabe der Trainings-Ergebnisse der ML Commons hat NVIDIA in einem Briefing eine interessante Roadmap gezeigt, die Details zu zukünftig geplanten Chips und Architekturen enthält. Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen Grace und Grace Hopper im CPU- und "Superchip"-Segment den Führungsrolle übernehmen.

Der Roadmap zufolge soll "Hopper Next" (mutmaßlich Blackwell genannt) ab der ersten Jahreshälfte 2024 übernehmen – gleichzeitig mit der BlueField-4-DPU.

Interessant aber ist der Teil zu "Grace Next" und vor allem "Ada Lovelace Next".

"Ada Lovelace Next" soll laut Roadmap 2025 erscheinen. Dies gilt dann natürlich auch für die GeForce-Modelle. Demnach wird es in der zweiten Jahreshälfte 2023 und auch 2024 keine neue GeForce-Generation geben.

Der bisherige Rhythmus sah wie folgt aus:

Ada Lovelace: Oktober 2022

Ampere: Mai 2020

Turing: September 2018

Pascal: Mai 2016

Maxwell: Februar 2014

Kepler: April 2012

Bisher hat NVIDIA also grob einen 24-Monats-Rhythmus eingehalten. Von Ampere zu Ada Lovelace sprechen wir aber schon von eher 30 Monaten und dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Diese 30 Monate auf Ada Lovelace addiert ergäbe Anfang 2025 und somit bliebe sich NVIDIA seinem vorherigen Abstand treu.

Bisher gibt es auch noch keinerlei Anzeichen eines Ada-Lovelace-Nachfolgers. Alles was in den Gerüchten behandelt wird, sind Projektionen dessen, was NVIDIA planen könnte. Die meisten Ressourcen dürfte NVIDIA aktuell ohnehin auf das Datacenter-Geschäft verteilt haben. Die H100-Beschleuniger auf Basis der Hopper-Architektur verkaufen sich aktuell direkt aus der Fab an die Kunden. Der Nachfolger "Hopper Next" dürfte daher heiß erwartet werden, schließlich will man die Welle des LLM-Trend bestmöglich mitnehmen. Auf der anderen Seite scheint NVIDIA mit einer GeForce RTX 4090 Ti oder Titan-Variante noch ein Flaggschiff in der Hinterhand zu haben. Die Ada-Lovelace-Produktpalette ist von der GeForce RTX 4060 bis zur GeForce RTX 4090 nun im Grunde ausgeschöpft. Das restliche Jahr 2023 und das komplette Jahr 2024 wird man damit beschreiten (müssen).

Ebenfalls für 2025 geplant ist "Grace Next". Im zweiten Halbjahr 2023 beginnt NVIDIA mit der Auslieferung größerer Stückzahlen von des Grace- und Grace-Hopper-Superchips – also der aktuellen Generation. Die Grace- und Grace-Hopper-Superchips sollen NVIDIAs HPC- und AI-Supercomputer-Ambitionen vorantreiben. GH200, so der Name der Hardware, spielte auf der Computex eine wichtige Rolle und hier lag auch der Fokus der Neuankündigungen.