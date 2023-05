Werbung

ASUS hat die ROG Strix AMD Radeon RX 7600, die ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 und die ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 V2 Grafikkarten angekündigt. Im Vergleich zur ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT der letzten Generation soll die ROG Strix AMD Radeon RX 7600 noch leiser arbeiten, während sie bei ähnlichen Temperaturen läuft.

Zwei der 11-Blatt-Axial-Tech-Lüfter sind dafür verantwortlich, dass ein Luftstrom durch den 2,9 Slot-Kühlkörper strömt. Doppelt kugelgelagerte Lüfter sollen eine lange Lebensdauer sicherstellen. Belüftungsöffnungen in der Backplate aus Aluminium können die Wärme rückseitig von der Karte ableiten. Durch die 0-dB-Technologie drehen die Lüfter vollständig herunter, sofern die Temperaturen es zulassen. Mit einem Dual-BIOS-Schalter sollen die Benutzer einfach die Priorität auf Leistung oder leisen Betrieb manuell setzen können.

Die adressierbaren RGB-LEDs in der oberen Ecke der Karte ermöglichen es den Benutzern, einen Hauch von Farbe hinzuzufügen, den sie über ASUS Aura Sync mit dem Rest ihrer kompatiblen Geräte synchronisieren können.

Die ASUS Dual Grafikkarten wollen eine ansprechende Leistung und wichtige Funktionen in einem kompakten, platzsparenden Design bieten. Die kurze Kartenlänge und der abgespeckte Kühlkörper sollen dafür sorgen, dass sie auch in Situationen zurecht kommt, in denen größere Karten nicht mehr passen würden.

Wie bei der ROG Strix-Variante sind auch die Dual-Modelle mit zwei Axial-Tech-Lüftern ausgestattet, die einen gleichmäßigen, leisen Luftstrom erzeugen sollen. Für einen leisen Betrieb bei geringer Last und niedrigen GPU-Temperaturen verfügen sie ebenso über die 0-dB-Technologie. Die Karten werden mit der ASUS Auto-Extreme-Technologie hergestellt, einem automatisierten Fertigungsprozess, der es ermöglichen soll, alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang durchzuführen. Dies soll die thermische Belastung der Komponenten reduzieren und den Einsatz von aggressiven Reinigungschemikalien während der Produktion vermeiden.

Die neuen ROG Strix AMD Radeon RX 7600 und ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 Grafikkarten sind ab sofort im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop (DE/AT & CH) in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.