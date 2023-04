Werbung

AMD hat zwei neue Workstation-Grafikkarten mit RDNA-3-Architektur vorgestellt. Die Radeon Pro W7900 und Radeon Pro W7800 sollen im Preis/Leistungsverhältnis gegenüber NVIDIA neue Maßstäbe setzen und unterstützen als erste Grafikkarte auch DisplayPort 2.1 mit der vollen Datenrate von 80 GBit/s.

Bisher gibt es die RDNA-3-Architektur nur für die Radeon-RX-Grafikkarten. Mit den beiden nun vorgestellten Modellen wandert sie auch erstmals in den Workstation-Markt. Wir haben hier nun also auch einen in 5 nm gefertigten Graphics Compute Die (GCD) mit den eigentlichen Recheneinheiten sowie fünf bzw. sechs Memory Cache Dies (MCD), die in 6 nm gefertigt werden und die Anbindung zum Grafikspeicher bereitstellen sowie den Infinity Cache beinhalten. Dies alles befindet sich in einem Package.

Gegenüberstellung der Radeon-Pro-W7000-Serie

Radeon Pro W7900 Radeon Pro W7800 Compute Units 96 70 FP32-Rechenleistung 61 TFLOPS 45 TFLOPS Speicherinterface 384 Bit 256 Bit Speicher 48 GB GDDR6

32 GB GDDR6 TDP 295 W 260 W Preis 3.999 US-Dollar 2.499 US-Dollar

Die Radeon Pro W7900 kommt auf 96 Compute Units (CU) und bietet damit die gleiche Ausbaustufe wie die Radeon RX 7900 XTX. Die Radeon Pro W7800 kommt auf 70 CUs, während das zweite Radeon-Modell 84 CUs bietet. Hier gibt es also kleinere Unterschiede in der Ausbaustufe der GPU.

Unterschiede gibt es auch bei der Anbindung des Speichers und im Speicherausbau. Die TDP liegt mit 295 zu 260 W relativ nahe beieinander. Preislich ist die Differenz dann wieder größer.



Full Speed DisplayPort 2.1

AMD ist bisher der einzige Hersteller, der DisplayPort 2.1 umgesetzt hat. Für die Radeon-RX-Karten ist UHBR13.5 mit maximal 54 GBit/s möglich. Für die Radeon-Pro-W7000-Serie ermöglicht AMD im UHBR20-Modus mit 20 Gbit/s pro Lane die vollen 80 GBit/s. NVIDIA setzt noch auf DisplayPort 1.4 (32,4 GBit/s), bei Intel wird DisplayPort 2.0 mit 40 Gbit/s ermöglicht.

Mit dieser Datenrate können die Karten ein 8K-Display ohne Komprimierung mit 60 Hz ansteuern. Mit der Komprimierung sind auch 8K mit 120 Hz oder 12K mit 60 Hz möglich.

Die Radeon Pro W7900 und Radeon Pro W7800 sollen ab dem zweiten Quartal verfügbar sein. Der Preis für das High-End-Modell liegt bei 3.999 US-Dollar, die kleinere Variante soll 2.499 US-Dollar kosten. Eine NVIDIA RTX 6000 Ada kostet 6.800 US-Dollar und bietet ebenfalls 48 GB an Grafikspeicher, soll laut AMDs eigener Benchmarks aber auch 11 % schneller sein als die Radeon Pro W7900. Aber erst unabhängige Tests werden eine genauere Einschätzung der Leistung zwischen den Konkurrenten ermöglichen.