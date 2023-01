Werbung

Post-Mining-Grafikkarten, die als neue oder gebrauchte Produkte verkauft werden, sind kein neues Phänomen. Da das Misstrauen gegenüber solchen Karten enorm ist, versuchen die Inhaber solcher Karten auf immer einfallsreichere Weise ihre unliebsam gewordene Hardware an den Mann zu bringen. Besonders chinesische Einzelhandelsplattformen werden dabei immer kreativer, wie wccftech kürzlich berichtet hat.

Auf den ersten Blick sind ehemalige Mining-Grafikkarten nicht zwangsläufig von ihren unbenutzten Gegenstücken zu unterscheiden. Sicher gibt es Indikatoren, wie fehlende Aufkleber und Schrauben, die mit einem Schraubenzieher berührt wurden, um diese aufzuspüren. Aber manche Karten können dennoch den Eindruck eines neuen Stück Hardwares vermitteln, gerade wenn noch Garantieaufkleber vorhanden oder weder Staub noch Kratzer zu finden sind.

Am einfachsten wird die Identifikation anhand einer gelben Verfärbung der Speicherchips sichtbar, sowie an der Einlassung der GPU, die ebenfalls einen sichtbaren Gelbstich hervorbringen kann. Die gelbe Färbung des Speichers und der GPU kann von Minern herrühren, die die Komponenten auf neuere Boards umgelötet haben oder schlicht von übermäßiger Hitze bei längerem Gebrauch. In jedem Fall ist ein solche Verfärbung ein deutliches Zeichen dafür, dass es sich nicht um eine neue Grafikkarte handelt.

Die Youtuber Iskandar Souza und Paulo Gomes haben daher eine Untersuchung über GPU-Drittverkäufer und Wiederverkäufer vorgestellt, die diese Problemzonen von Grafikkarten einfach übermalt haben, um sie neuer erscheinen zu lassen.

Ebenso der Youtube-Kanal TecLab kaufte in einem Experiment gebrauchte Mining-Karten, die von einem Unternehmen in Brasilien vertrieben wurden. Die verkauften Karten wiesen dabei ganz ähnliche Spuren auf wie die, die oben bereits erwähnt wurden. Die Karte im Video wurde während eines Livestreams geöffnet, um zu bestätigen, dass es seitens des Youtubers nicht zu einer Manipulation gekommen ist.

Die Videos sind auf portugiesisch, dennoch sind die visuellen Eindrücke eindeutig.