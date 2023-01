Werbung

Ohne jegliche Verknüpfung zur Vapor-Chamber-Problematik der Radeon-RX-7900-Serie kommt nun offenbar weiteres Ungemach für AMD ans Licht. Der deutsche YouTube-Reparaturchannel KrisFix-Germany, der sich auf die Reparatur von Grafikkarten spezialisiert hat und hier sogar Speicherchips und GPUs austauscht, zeigt in einem Video eine Radeon RX 6800 XT, bei der offenbar die GPU einen Defekt aufweist.

Dies wäre nun noch keine Meldung wert, aber über die vergangenen drei Wochen hat KrisFix insgesamt 61 Karten der Radeon-RX-6800- und Radeon-RX-6900-Serie erhalten. 48 dieser hatten das gleiche Problem: Eine gebrochene oder zumindest defekte GPU, was sich über Kurzschlüsse an der Verbindung zu den Speicherchips, dem Speichercontroller und der SoC-Spannung nachweisen lässt.

Eine derartige Häufung ist natürlich ungewöhnlich und so versuchte KrisFix über Rückfragen an die Nutzer herauszufinden, was das Problem verursachen könnte. Die nachfolgenden Fotos hat KrisFix per Facebook veröffentlicht.

Eine Gemeinsamkeit gibt es offenbar: Alle Nutzer haben kürzlich ein Treiber-Update durchgeführt. Aber dass regelmäßige Treiber-Updates gemacht werden, ist soweit nicht ungewöhnlich und muss kein Hinweis darauf sein, dass das Treiber-Update das Problem verursacht. Hier ist weitere Ursachenforschung notwendig.

Dass gleich 48 Karten innerhalb von drei Wochen mit dem gleichen Problem zu einem Reparatur-Anbieter geschickt werden, deutet allerdings auf ein größeres Problem hin. Über die vergangenen Jahren haben wir immer mal wieder Bilder gesehen, die eine gecrackte GPU zeigten. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Nun müssen zur aktuellen Häufung zunächst weitere Daten gesammelt werden. KrisFix will dazu mit anderen Reparaturshops in Kontakt treten.

Das Timing könnte für AMD nicht schlechter sein: Noch immer kämpft man mit dem Imageschaden für die MBA-Karten und das Austausch-Prozedere scheint nicht in jedem Fall so schnell von Statten zu gehen, wie sich das der Endkunde wünscht. Teilweise warten die Kunden nun schon drei Wochen auf eine Rückmeldung des Shops, wo die Karte gekauft wurde. Die MBA-Designs, wie sie von AMD und den Partnern verwendet werden können, sind je nach Shop ausverkauft.