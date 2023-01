Werbung

Noch vor den Weihnachts-Feiertagen kam das Thema des Überhitzungsproblems bei der Radeon RX 7900 XTX im MBA-Design auf. Während die Tester dieses Problem nicht hatten, tauchten nach Verfügbarkeit der Karte im freien Handel vermehrt Berichte der Nutzer auf, die wir aufgenommen und nach einer ersten Auswertung direkt an AMD weitergegeben haben. Inzwischen ist diese Meldung mit mehreren Updates überfrachtet.

Auf der CES führte PCWorld ein Interview mit AMDs Scott Herkelman zu diesem Thema. Darin erwähnt wird auch die Anfrage des Autors an AMD vom 20. Dezember – ab diesen Zeitpunkt musste sich auch AMD damit beschäftigen und die Untersuchungen von Roman "der8auer" Hartung waren die Folge.

Im Interview bestätigt Herkelman das Fehlen von Kühlflüssigkeit in der Vapor-Chamber als Ursache der Temperaturprobleme. Dies habe man nun nach mehrwöchiger Untersuchung abschließend so festgestellt. Eine kleine Charge sei betroffen. Als Folge dessen ergäben sich aber keiner Sicherheitsbedenken in Form einer Brandgefahr oder dergleichen – im US-amerikanischen Raum wäre dies eine heikle Angelegenheit und muss daher in jedem Fall ausgeschlossen werden.

Aber Herkelman bestätigt auch, dass es zu einer Drosselung aufgrund der hohen Temperaturen kommen kann. Eben dies sei auch der Grund, warum man nun einen Austausch der Karten vornehmen will. Wie viele Karten betroffen sind, sagt man nicht.

AMD wird die Chargen inzwischen kennen, die vom Problem betroffen sind. Diese wird man anhand der Seriennummern auch den Karten zuordnen können. Man hat sich aber offenbar nicht dazu entschieden, einen Bereich an Seriennnummern oder dergleichen zu veröffentlichen. Die Gründe dazu kennen wir nicht, aber AMD muss in diesem Fall auch nicht proaktiv vorgehen und bietet allen Käufern der betroffenen Karten einen Austausch an.

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt: Betroffen sind nur die MBA-Modelle (Made by AMD). Diese werden sowohl von AMD selbst als auch von den Partner verkauft. Custom-Designs verwenden eine jeweils vom Hersteller entwickelte Kühllösung, die bisher keine derartigen Probleme aufgewiesen haben.

Austausch kann dauern

Aber der Ansturm der Käufer der Radeon RX 7900 XTX im MBA-Design bei den Support-Abteilungen von AMD (bzw. Digital River) und den Online-Shops sorgt aktuell dafür, dass viele ihre Radeon RX 7900 XTX zwar zurückschicken können, dafür aber womöglich nur ihren Kaufpreis zurückbekommen, nicht aber eine neue Karte.

Ein Leser hat uns weitergeleitet, was ihm auf seine RMA-Anfrage gesagt wurde:

"Wir haben Ihre Einsendung erhalten. Leider ist eine Reparatur nicht bzw. nicht in einem absehbaren Zeitrahmen möglich. Aus diesem Grund wird eine technische Rücknahme durchgeführt. Diese erfolgt unter Aufrechnung und unter Vorbehalt."

Seinen Kaufpreis bekommt der Leser aus diesem Beispiel also zurück, aber keine Austauschkarte und so mancher war eben glücklich mit einer Radeon RX 7900 XTX – wenn da nicht das Überhitzungsproblem gewesen wäre. Nun so ganz ohne Karte dazustehen, ist sicherlich nicht in jedermanns Sinn. Die von AMD versprochene schnelle Hilfe kann also nicht wirklich geleistet werden. Bei relativ knapper Verfügbarkeit ist es aber verständlich, dass nicht im gleichen Maße defektfreie Karten für einen Austausch zur Verfügung stehen. Ärgerlich ist diese Situation natürlich dennoch.