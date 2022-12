Werbung

Im Rahmen unserer Tests der MBA-Designs waren die Temperaturen der Radeon RX 7900 XTX kein Grund zur Besorgnis. Unsere Radeon RX 7900 XTX kommt unter Volllast auf eine durchschnittliche GPU-Temperatur von 65 °C, die Hot-Spot-Temperatur, also der Maximum-Wert, lag bei 77 °C. Bei den Kollegen von ComputerBase kam die GPU auf 73 °C, bei einem Hot-Spot-Wert von 88 °C – ähnliche Werte haben auch anderen Kollegen erhoben. Ausgelesen werden hier immer die Temperaturen des Graphics Chiplet Die (GCD). Die Temperaturen der sechs Memory Chiplet Dies (MCD) des GPU-Packages liegen deutlich unter den Werten des GCD.

Nachdem die ersten Karten über den freien Handel erhältlich waren, mehrten sich aber die Berichte über hohe Hot-Spot-Werte, bzw. ein recht großes Delta zwischen dem Durchschnitts-Wert für die GPU-Temperatur sowie dem Hot-Spot. Bis zu 110 °C und somit eine thermische Drosselung werden hier teilweise erreicht.

Nutzer im Forum melden unter anderem mehrere Powercolor Radeon RX 7900 XTX MBA mit einer Hot-Spot-Temperatur von 110 °C. Nicht weiter verwunderlich ist, dass auch direkt bei AMD erstandene Karten auf 110 °C, bzw. ein großes Delta kommen. Bisher haben wir selbst im Forum noch keine Custom-Modelle gesehen und persönlich liegt uns erst eine ASUS TUF Radeon RX 7900 XT vor. Bei TechPowerUp hat man bereits einige Custom-Modelle getestet. Diese Ergebnisse haben wir ebenfalls einfließen lassen.

Wir haben die uns gemeldeten Karten nach dem Temperatur-Delta sortiert in das Diagramm eingetragen. Die MBA-Designs von AMD selbst sowie den Partnern haben das größte Delta aufzuweisen und erreichen die Hot-Spot-Temperatur von 110 °C. Wir sehen hier Temperatur-Unterschiede von bis zu 53 °C (56 °C GPU- und 109 °C Hot-Spot-Temperatur). Die Custom-Modelle von ASUS, XFX und Sapphire kommen nicht auf ein solches Temperatur-Niveau und Delta zwischen den Temperaturen. Hier beträgt das Delta maximal 20 °C, bei einem Maximalwert von weit unter 100 °C.

110 °C sind sicherlich das Limit dessen, was einem Chip zuzumuten ist. Hier tritt bereits eine Drosselung der Leistung ein, was bei einer Karte von mehr als 1.000 Euro natürlich nicht hinzunehmen ist. Leider haben unsere Samples bisher keine derart hohen Werte aufzuweisen. Betroffen sind aber offenbar nur die MBA-Designs – egal ob direkt von AMD vertrieben oder von einem Boardpartner. Die Karten laufen ohnehin vom gleichen Fertigungsband.

Die Frage nach den Gründen für die hohen Temperaturen, bzw. den großen Temperaturunterschied ist sicherlich entscheidend. Die Variation an Spannungen innerhalb einer Serie mehrerer Chips und damit Karten dürfte dafür aber nicht verantwortlich sein. Am Ende bestimmt das Power-Limit ohnehin über die maximal abgegebene Abwärme und damit das, was der Kühler verarbeiten muss. Im Falle der Radeon RX 7900 XTX sind dies dauerhaft maximal 355 W.

Vielmehr vermuten wir, dass ein ungleichmäßiger Anpressdruck für die hohen Temperaturunterschiede verantwortlich ist. Auf eine möglichst gleichmäßige Höhe im Package zu kommen, ist bei einem Chiplet-Design eine große Herausforderung. Während AMD bei den Ryzen-Prozessoren aufgrund des Heatspreaders für einen gewissen Ausgleich sorgen kann, ist dies bei der Navi-31-GPU mit Direct-Die-Kühlung nicht ganz so einfach. Der zentrale GCD und die sechs MCDs sind mit Filler versehen und kommen offenbar auf eine Höhe. Aber auch das Höhenmaß für den Rahmen des GPU-Packages muss stimmen und letztendlich gibt es Toleranzen in der Ebenheit des Kühlerbodens. Hier irgendwo wird der Ursprung der hohen Temperaturen sein.

Die genauen Gründe sind also unklar, zu hohe Hot-Spot-Temperaturen sorgen aber definitiv dafür, dass die Karten ihr Power-Limit nicht ausreizen und zugleich aufgrund schnell drehender Lüfter relativ laut sind. Sicherlich nicht hinnehmbar für viele. Wir sind auch mit AMD in Gesprächen zur Problematik.