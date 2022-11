Werbung

Ein im Rahmen der Vorstellung der Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT auffälliger Punkt ist der relativ niedrige Takt der Karten. AMD gibt den Game-Takt der Radeon RX 7900 XTX mit 2,3 GHz an, bei der Radeon RX 7900 XT sollen es 2 GHz sein. Die Gerüchte sprachen im Vorfeld von 3 GHz. Immerhin erreicht das Front-End einen Takt von 2,5 GHz und dennoch hatten einige sicherlich einen höheren Takt erwartet.

AMD lässt den GCD in 5 nm bei TSMC fertigen. NVIDIA kommt mit den Ada-Lovelace-GPUs, in 4 nm gefertigt, auf fast 3 GHz. Aber ganz so einfach ist das Thema nicht, denn um einen höheren Takt zu erreichen, muss das Design schon darauf ausgelegt sein. AMD hat sich offenbar dazu entschieden, hier nicht ganz so aggressiv vorzugehen.

Bisher hat nur ASUS erste Custom-Designs vorgestellt. Taktraten nennt der Hersteller aber noch nicht. Ob die Karten über ein werkseitiges Overclocking die 3 GHz erreichen werden, bleibt abzuwarten. Die alleinige Angabe des Taktes ist auch kein Indikator für die Leistung. Die Auslegung des Designs nimmt bereits Einfluss auf das Taktpotenziel – egal wie effektiv die Fertigung ist.

Zu hoffen bleibt, dass AMD keine künstlichen Schranken aufbaut. In der Radeon-RX-6000-Serie gab es maximale Taktraten, die nicht überschritten werden konnten. Anpassungen im BIOS konnten diese umgehen, doch so ganz glücklich war das Vorgehen damals nicht. Der erste Blick in bzw. auf das BIOS einer Radeon RX 7900 XTX dürfte erste Erkenntnisse liefern.

Temperaturfühler am Kühler

US-Kollege Steve von Gamers Nexus hat vor Ort in Las Vegas eine ausgestellte Referenzversion der Radeon RX 7900 XTX unter die Lupe genommen. Im Video verweist er auf den Umstand, dass AMD unterhalb des hinteren Lüfters bzw. im Kühler einen Thermistor verbaut hat.

Für den Boost-Mechanismus bzw. die Anpassung des maximalen GPU-Taktes an die Temperatur verwendet AMD interne Temperatursensoren der GPU. Hunderte Sensoren sitzen in einem solchen Chip. Für den Nutzer ausgelesen werden letztendlich ein Maximal- und ein Durchschnittswert. In Abhängigkeit von Temperatur, Spannung und Leistungsaufnahmen werden aber nicht nur die Taktraten der GPU gesteuert, sondern auch die Lüftersteuerung. Doch für eine sinnvolle Temperatursteuerung wichtig wäre auch eine Messung der Umgebungstemperatur – eben dies soll der Thermistor leisten.

Mit dem Thermistor ließe sich auch gut erkennen, ob das Gehäuse ausreichend belüftet ist. Zunächst einmal muss der entsprechende Sensorwert auch dem Nutzer zugänglich gemacht werden. Ob dies geschieht, ist noch nicht bekannt. Ein weiterer interessanter Punkt wird sein, ob nur AMD den Thermistor verbaut oder auch die Custom-Designs diesen verwenden.