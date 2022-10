Werbung

In wenigen Minuten geht die GeForce RTX 4090 in den Verkauf. Im gestrigen Test der Founders Edition konnte dies mit einem sehr guten Leistungsplus und neuen Techniken überzeugen – hat aber natürlich auch ihren Preis. Passend dazu hat NVIDIA einen Blogpost veröffentlicht, der einige der Themen wie das DLSS 3 und die Frame Generation noch einmal aufgreift.

Im Rahmen dessen hat NVIDIA auch neue Benchmarks veröffentlicht, welche die GeForce RTX 4080 mit 12 und 16 GB gegen die GeForce RTX 4090 sowie die Vorgängerkarten aus der GeForce-RTX-30-Serie zeigen. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass NVIDIA gleich zwei Modelle der GeForce RTX 4080 vorgestellt hat, die sich aber in ihren technischen Details deutlich unterscheiden. So fällt nicht nur der Speicherausbau mit 12 bzw. 16 GB unterschiedlich aus, auch dessen Anbindung und der Ausbau der GPU ist eine andere.

Nicht ohne Grund musste NVIDIA dafür bereits viel Kritik einstecken, schließlich dürfte sich der ein oder andere Käufer durch den gleichen Modellnamen in die Irre geführt fühlen.

Mit den von NVIDIA veröffentlichten Benchmarks können wir uns nun erstmals ein besseres Bild vom Leistungsunterschied zwischen den beiden Versionen machen. In A Plague Tale: Requiem liegen zwischen den beiden Modelle der GeForce RTX 4080 etwa 30 %. Eine GeForce RTX 4080 mit 12 GB wäre demnach nur 11 % schneller als eine GeForce RTX 3080. Wir beschreiben hier die Rasterization Leistung – also ohne Unterstützung von DLSS 2 und DLSS 3. Mit DLSS 3 bzw. der Frame Generation kann die GeForce RTX 4080 mit 12 GB natürlich deutlicher vorlegen. Zwischen der GeForce RTX 4080 mit 12 GB und dem Modell mit 16 GB liegen 30 % in der Rasterization-Leistung. Diese ist dann auch schneller als eine GeForce RTX 3090 Ti.

In F1 22 ist die GeForce RTX 4080 mit 12 GB dann fast so schnell wie eine GeForce RTX 3090 Ti. Zur GeForce RTX 3080 besteht immerhin ein Abstand von 24 % – auch hier wieder ohne DLSS 2 und DLSS 3. Hier ist der Abstand zwischen der GeForce RTX 4080 mit 12 GB und der Variante mit 16 GB etwas geringer (25 %). Die GeForce RTX 3090 Ti wird vom stärkeren Modell der GeForce RTX 4080 aber ebenfalls geschlagen.

NVIDIA hat auch die GeForce RTX 3070 mit in die Benchmarks aufgenommen. Eigentlich wäre dies auch der direkte Vorgänger der GeForce RTX 4080 mit 12 GB Grafikspeicher. Die Benchmarks zeigen dann auch, dass die GeForce RTX 4080 mit 12 GB um 70 % schneller ist, als die GeForce RTX 3070. Den Abstand kennen wir bereits von der GeForce RTX 4090 zur GeForce RTX 3090 (Ti). So in etwa stellt sich der Leistungsunterschied zwischen den Ampere- und Ada-Lovelace-Karten dar. Im Grunde liefert NVIDIA hier selbst den Beleg dafür, dass die GeForce RTX 4080 mit 12 GB eigentlich eine GeForce RTX 4070 hätte sein sollen.